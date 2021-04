Sanidad no acepta “fisioterapia” como especialidad MIR

El Ministerio de Sanidad, ante las múltiples peticiones de reconocimiento como especialidad MIR (médico interno residente) por parte de los fisioterapeutas, no se lo reconoce, después de que estos técnicos lleven solicitándolo casi diez años. La titular de este departamento ministerial, Carolina Darias, argumenta en 2021 que “hasta el momento se ha considerado que el título de grado (cuatro años, exclusivamente) es suficiente para la prestación de estas funciones con garantías de calidad y seguridad para los pacientes”.

Sin embargo, a Gustavo Paseiro, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, no le satisface la respuesta parlamentaria redactada por Sanidad acerca del reconocimiento de las especialidades fisioterapeutas. Este inquieto defensor de sus colegas llevaba ya trasladando al ministro Salvador Illa “las líneas maestras de la fisioterapia”. Según Paseiro, llevan años reivindicando también, como en 2015 coincidía con enfermería, la prescripción de ciertos medicamentos, “que no entran en conflicto con ningún profesional, puesto que hablamos de fármacos que no están sujetos a prescripción facultativa”.

Respecto a las palabras de Darias, Paseiro asegura que pidió a Sanidad participar en las labores de redacción del borrador, hecho que el departamento ministerial le negó: “Me explicaron que no se hallaba en fase de borrador y que, cuando fuera posible, presentáramos alegaciones por la vía pública”, se lamenta con dolor el representante de los fisioterapeutas españoles. Paseiro considera que, pese a ser acusado de que “ni el Consejo General de Consejo de Fisioterapeutas ni la Asociación Española de Fisioterapeutas han realizado ninguna aportación en el trámite de consulta previa del proyecto del Real Decreto y de que podrán participar en el trámite de información pública”, considera que una institución como la que él representa, que agrupa a 60.000 profesionales de todo el territorio nacional, “no puede ser partícipe por la vía de audiencia pública”.