Aunque el presidente del Gobierno no para de utilizarla en sus intervenciones públicas como reclamo electoral, la campaña de vacunación contra la Covid-19 está resultando un desastre sin paliativos. Justo un día después de que Pedro Sánchez alardeara de que España alcanzará la inmunidad de rebaño a finales de agosto –antes decía que se lograría en el comienzo del verano–, la multinacional Janssen suspendía la distribución en Europa de su nuevo antídoto tras detectarse su relación con episodios de trombos en Estados Unidos, dando al traste con el mensaje oficial al que se agarra Moncloa para camuflar su fracaso sanitario y económico de la gestión de la pandemia.

A pesar de que el Ejecutivo no es culpable de los contratiempos que están surgiendo con los sueros, sí lo es por lanzar mensajes propagandísticos con tintes electorales creando falsas expectativas, ya que la llegada o no de los antídotos depende para bien o para mal de la Unión Europa, en cuyos brazos se echó España como si de un bote salvavidas se tratara. Sí lo es también por hacer un plan de vacunas que sume en la ceremonia de la confusión a los ciudadanos y no para de dar bandazos, que no saben cuándo les tocará inmunizarse ni por qué les toca una vacuna y no otra. También lo es por actuar tarde y, desgraciadamente, siempre a rebufo de lo que deciden otros países europeos más atrevidos. El Ministerio de Sanidad lleva días, por ejemplo, sin dar solución a los dos millones de personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. ¿Recibirán el mismo suero? ¿Otro? ¿Ninguno? Mientras Sanidad se pone de perfil y espera, otros países ya han tomado decisiones para todos los afectados.