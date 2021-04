Uno de cada cinco europeos está expuesto cada día a niveles de ruido nocivos

Más de 100 millones de personas están expuestas cada día en Europa a niveles de ruido que perjudican su salud. La alarmante cifra, recogida en un informe sobre contaminación acústica ambiental de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), supone que una de cada cinco personas sufre diariamente la contaminación acústica. De hecho, los decibelios de más hacen que el ruido sea ya el segundo factor de estrés ambiental más dañino en Europa, detrás de la contaminación atmosférica.

Y lo peor es que la previsión es que el número de afectados aumente en la próxima década tanto en zonas urbanas como rurales debido al crecimiento de las ciudades y la demanda de movilidad.

Las consecuencias de la contaminación acústica ya se sufren actualmente: en España, cada año, la contaminación acústica provoca más de 1.000 muertes prematuras y 4.000 hospitalizaciones derivadas, además de las más de dos millones de personas que sufren problemas relacionadas con el descanso nocturno. Entre la población más afectada se encuentran grupos vulnerables, como personas mayores, embarazadas, personas de bajos recursos y aquellas con enfermedades previas, pero también los más jóvenes. En su informe World Report on Hearing, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que, actualmente, más de 1 billón de jóvenes están en riesgo de padecer pérdida auditiva.

Consecuencias del entorno laboral y de los malos hábitos de escucha

La Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo (EU-OSHA) asegura que entre un 25% y un 33% de los trabajadores están expuestos a ruidos excesivos durante al menos una cuarta parte de su jornada laboral. Una exposición prolongada que aumenta considerablemente las probabilidades de padecer pérdida auditiva. Y es que tan sólo una intensidad de ruido de más de 80dB durante 40 horas a la semana ya es suficiente para provocar daños auditivos. “El problema es que en la mayoría de los casos, este daño se produce poco a poco, sin que nos demos cuenta de ello. El hecho de no ser conscientes hace que no se le dé importancia hasta que ya es demasiado tarde”, afirma Francesc Carreño, Audiology and Quality Manager de GAES, compañía que con motivo del Día Mundial de Concienciación Contra el Ruido ha lanzado la app Listen Responsibly, con el fin de medir los niveles de ruido y proponer soluciones en las zonas con más decibelios.

Más allá de las consecuencias del ruido a nivel auditivo, la OMS advierte de que la exposición excesiva al ruido contribuye a 48.000 nuevos casos de enfermedades cardíacas e incrementa el riesgo de padecer insomnio, cambios de humor y otras deficiencias cognitivas. Sin embargo, este no es el único factor de riesgo que daña la capacidad auditiva durante la jornada de trabajo. El uso de auriculares y otros dispositivos de escucha se ha incrementado en el último año especialmente en el ámbito laboral debido a la generalización del trabajo a distancia y las dificultades para realizar reuniones presenciales. Bien sea con fines profesionales o de ocio, el rango de intensidad medio en el uso de auriculares se encuentra entre 75dB y 105dB, a pesar de que una exposición continuada en el tiempo de 80dB ya es suficiente para causar daños en el oído.