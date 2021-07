El espectáculo del hotel Covid de Mallorca

Menos mal que aún existe la Justicia y que un fiscal y una juez han puesto sentido común en el espectáculo del denominado hotel Covid de Mallorca, donde fueron obligatoriamente confinados, en contra de la voluntad de sus familias, decenas de jóvenes que no habían dado positivo en las pruebas PCR y que, por tanto, no estaban contagiados. Ni estuvieron en concierto alguno ni asistieron a ningún botellón. Apenas llevaban un día en la isla y no les había dado tiempo a relacionarse con nadie. Entraron en Mallorca con una PCR negativa, y el mismo resultado salió después cuando se les repitió la prueba.

Pero el Gobierno socialista de Baleares confinó a todos, contagiados o no, hubieran asistido o no al concierto origen del brote, autorizado por el mismo Gobierno que retiene a los muchachos. Sin estado de alarma y sin orden judicial previa. Resulta lamentable.