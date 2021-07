Juan José Badiola: «Nos hemos quitado la mascarilla demasiado pronto. Habría que seguir con ella»

Sociedad

AMA le hizo entrega el viernes de la insignia de oro y brillantes. Un nuevo reconocimiento a su dilatada trayectoria. ¿Qué supone para usted?

-Estoy muy agradecido por la distinción recibida. Me siento muy satisfecho porque con esta mutua he tenido bastante relación cuando fui presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. AMA tiene como campo de actuación los seguros para el personal sanitario, como médicos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos... que una institución así me reconozca se agradece.

-Ahora que están subiendo los casos, recuerdo que usted ya dijo que habría esperado tres semanas más antes de quitarnos la mascarilla...

-Sí, me pareció prematuro lanzar ese mensaje, no es que nos obligaran, pero cada uno lo ha interpretado como ha querido. Creo que podían haberse esperado dos o tres semanas más o hasta finales de julio. ¿Habrá tenido que ver algo lo de la mascarilla con la subida de casos? La verdad es que no lo sé, pero es muy posible que sí, aunque también hay gente que ya no lleva la mascarilla ni en exteriores ni en interiores.

-¿Nos la deberíamos volver a poner?

-Soy partidario de seguir llevándola mientras la situación siga como está. Pero en las calles veo gente con ella, aunque en menor medida en los jóvenes, que son los que menos vacunados están.

-Durante la Covid, Sanidad no ha contado con veterinarios. ¿Por qué?

-No lo sé. Es cierto que se trata de un problema de Medicina humana, pero no debe olvidarse que la enfermedad ha sido causada por un virus de origen animal. Los veterinarios tenemos una gran experiencia en el control de epidemias. Las bacterias y virus se comportan de forma similar en animales y humanos. De hecho, casi todas las especies, vacas, ovejas, cerdos, aves, gatos, caballos, ballenas, tienen uno, dos o tres infecciones de coronavirus específicas por especie. Desde hace tiempo, cada año las empresas tienen que cambiar las vacunas que se administran a las aves por la bronquitis infecciosa aviar –coronavirus aviar– porque ya no son efectivas, se forman variantes y cepas para las que ya no valen las vacunas actuales.

-¿Podría darse en humanos?

-Sí, a nivel humano esto también podría pasar, cabe esa posibilidad.

-Por cierto, ¿qué opina de la polémica suscitada por Garzón, o mejor dicho por la respuesta de Pedro Sánchez pese a que en el documento «España 2050» se recoge que tendremos que comer menos carne?

-Cuando se lanzan estas campañas hay que ser muy cuidadosos. Hay sectores que contaminan mucho más que la ganadería, de hecho su actividad representa el 7,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no el 14,5% que dijo Garzón. Pero también hay que ser justos con él, porque no ha dicho que no haya que comer carne, sino menos, pero luego añade el supuesto efecto cancerígeno de la carne roja y la procesada, que es una cuestión que aún es objeto de debate. En todo caso, no creo que sus palabras vayan a provocar un descenso del consumo de carne.

-¿Qué es mejor para el medio ambiente bajar el consumo de carne o implantar realmente el teletrabajo?

-No conozco estudios que comparen las dos cosas, pero creo que haría más el teletrabajo, como ha quedado demostrado durante la pandemia.

-¿Será la última pandemia que viviremos en próximas décadas?

-Creo que no, que viviremos alguna más. Y para ello habría que estar preparados, aprender de los errores cometidos. Hay que tener una industria nacional de diagnóstico, de EPIS, de vacunas y de medicamentos. Hay que desarrollar el mundo farmacéutico. En España lo había y ha ido desapareciendo. El SNS tiene que ser consciente de que las enfermedades infecciosas están ahí, y de que hay que velar por la idea de «un mundo, una salud»: cuidar la salud humana, sin olvidar la de los animales y la medioambiental.