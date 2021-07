El riesgo de reingreso de pacientes Covid es menor del 5%

Sociedad

Una nueva investigación de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) concluye que el riesgo de reingreso en pacientes Covid-19 a los 30 días de recibir el alta hospitalaria es baja, «aproximadamente del 4,2%». Para llegar a esta conclusión, los investigadores hicieron un seguimiento a 8.678 pacientes ingresados tras haberse contagiado por el SARS-CoV-2 (con enfermedad confirmada) en 147 hospitales participantes de la red SEMI-Covid-19 entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, que «representan aproximadamente el 10% de los pacientes ingresados en España durante este período». De ellos, 7.137 pacientes (82,2%) fueron dados de alta con vida.

Durante el estudio observacional, en el que las visitas al servicio de urgencias después de haber recibido el alta no se consideraron readmisiones y en el que se examinó el tratamiento recibido, las complicaciones y el progreso clínico, 298 pacientes reingresaron después de ser dados de alta; 1.541 murieron durante su hospitalización y 35 fallecieron durante la readmisión hospitalaria.

El tiempo promedio desde el alta hasta el reingreso fue de siete días (entre tres y 15 días). Las causas más frecuentes fueron empeoramiento de neumonía previa (54% de los casos), infección bacteriana (13%), tromboembolismo venoso (5%) e insuficiencia cardíaca (5%). En cambio, la insuficiencia renal aguda, las complicaciones neurológicas y la hemorragia grave fueron menos frecuentes.

Tener una edad avanzada y presentar comorbilidades previas graves, sobre todo EPOC y asma, se asociaron con un mayor riesgo de readmisión, según los resultados de este estudio que firman 25 médicos internistas en «Scientific Reports» y que lleva por título: «Frequency, risk factors, and outcomes of hospital readmissions of Covid-19 patients».

La duración de los síntomas en los pacientes que reingresaron (cinco días de media) fue más corta que en los que no reingresaron (siete días). Y un mayor porcentaje de pacientes que fueron readmitidos habían recibido tratamiento con esteroides en comparación con los que no tuvieron que reingresar (38,3% frente al 29,7%). Además, los pacientes con niveles más altos de hemoglobina al ingreso tenían un riesgo menor de reingreso. Los pacientes que fueron readmitidos por un empeoramiento de la neumonía tuvieron una menor prescripción de profilácticos de heparina al alta. Y la tasa de reingreso por neumonía fue menor en los pacientes que habían sido ingresados en UCI durante el ingreso índice (2%, tres pacientes) que en los que no habían ingresado en UCI (5,7%, 390 pacientes).

«Nuestro estudio podría ayudar a reconocer a los pacientes con alto riesgo de reingreso, lo que permitiría el establecimiento de estrategias durante el ingreso inicial y posterior al alta para reducir la frecuencia de estos episodios», concluyen los investigadores de este estudio en el que los datos de los pacientes se seudonimizaron para preservar la privacidad antes de ser incluidos en una base de datos mediante una revisión retrospectiva de los registros médicos por parte del personal médico de los centros participantes y que se confirmó mediante el contacto telefónico con el paciente o sus familiares un mes después del alta, salvo en 294 pacientes (el 4% de los dados de alta).