Graziella Almendral: “Las vacunas son un derecho, no una obligación”

Preside la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) y acaba de publicar «Vacunas» (Ed. Urano), un libro que define como de «aventuras muy viajero y cargado de historias. Viaja constantemente al pasado para conocer la historia que hay detrás del descubrimiento de muchas de las grandes vacunas, nos habla de las historias personales de los científicos que han dado la cara, han luchado y muchas veces se han enfrentado a gobiernos y a otros científicos para poder demostrar que existe otra forma de inmunizarnos contra los agentes infecciosos», cuenta.

-Las vacunas se han puesto de moda. ¿Cree que continuará una vez se supere la pandemia? Porque antes de ella en algunos países preocupaba la falta de cumplimiento de algunas como el sarampión, por ejemplo...

-Me gustaría creer que la pandemia va a provocar un cambio en la forma de luchar contras las enfermedades infecciosas y por fin se entienda la necesidad de un concepto de salud global, que lo que estamos viviendo ayudará a comprender la necesidad de contar con más producción de vacunas asequibles para todos, la necesidad de apoyar a los científicos y organizaciones que trabajan para desarrollar vacunas contra enfermedades como la tuberculosis, pues cada minuto mueren tres personas de tuberculosis en el mundo, y no hay una vacuna. O el VIH, la vacuna que llevamos esperando décadas.

-En un principio se dijo que la inmunidad de grupo se alcanzaría en torno al 75% de la población vacunada. Con las variantes este límite se amplió ¿Hemos llegado ya a ese punto?

-Este virus nos sigue sorprendiendo, las variantes han cambiado el panorama de inmunidad de grupo y aun no sabemos si realmente se va a alcanzar, sobre todo con las vacunas actuales que no son esterilizantes. Yo creo que nadie puede hablar ahora de un porcentaje, que aún no conocemos la cifra. Lo que sí sabemos es que el porcentaje debe ser representativo de la población global, y que mientras no vacunemos en todos los países no acabaremos con la pandemia. Y por ahora no lo estamos haciendo.

-En algunos países la vacunación de la Covid está haciéndose obligatoria. ¿A favor o en contra?

-Como ciudadana, en contra. Las vacunas son un derecho, no una obligación. Muchas personas no se vacunan porque no tienen vacunas o buena información, o no confían en sus gobiernos que las imponen y han ahorrado todos los esfuerzos en realizar una buena concienciación, en formar a su población en temas sanitarios o peor aun, utilizan las vacunas con fines que nos son solo de salud.

Preocupa mucho el próximo virus, ahora el H5N6 ya está dando señales de querer abrirse camino

-Se habla mucho del próximo virus que está por llegar y cause otra pandemia pero, a día de hoy, hay muchos conocidos contra los que no hay vacuna. ¿Sobre cuál habría que poner el foco?

-De virus, actualmente el VIH, Marburgo o Zika, pero la verdad es que si que preocupa mucho el próximo virus como planteas, ahora el H5N6 que ya está dando señales de querer abrirse camino, recordemos que creíamos que la pandemia estaría provocada por un virus de gripe aviar y nos sorprendió un coronavirus. Pero las vacunas no pueden ser la única solución. El próximo virus que salte entre especies y nos quiera infectar debería encontrarse con un sistema preparado, con una gran vigilancia en animales y un plan de respuesta temprana que impida la aparición de una epidemia, y muchos menos, una nueva pandemia.

-¿Cómo califica la cobertura que la prensa española ha hecho de la pandemia?

-Se está haciendo un trabajo francamente muy bueno y desde todos los frentes, prensa, radio y televisión y on line, medios que han dado visibilidad a expertos constantemente. El Ministerio de Sanidad acaba de reconocer que gran parte del éxito de la vacunación en España se debe al papel de los medios de comunicación. Comparto este reconocimiento.

-¿Qué cosas se pueden mejorar?

-Reconocer la necesidad de contar con periodistas especializados en las redacciones y sobre todo, dedicar espacios a la Ciencia y la Sanidad -como hacéis vosotros- en el resto de medios de comunicación. La gran asignatura pendiente es la televisión, la producción de buenos documentales y la emisión en franjas de alta audiencia como hacen desde hace décadas países como Reino Unido, Alemania o Francia, documentales y programas de televisión de impacto que ayudan a formar en cultura científica a nuestra población. Si no entendemos la necesidad de una apuesta por la Ciencia y las líneas estratégicas científicas que queremos promover, no presionaremos a los gobiernos para que inviertan en ella, y la historia nos demuestra que, por iniciativa propia, no lo hacen.