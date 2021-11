¿Cuál será la principal causa de mortalidad en el año 2050?

Sociedad

Las resistencias antimicrobianas (RAM) provocan ya más de 35.000 muertes en España, según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Además, causa cuatro millones de infecciones graves al año. Se trata de uno de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2050 esta gran amenaza para la salud pública que ya causa 700.000 fallecimientos al año podría superar al cáncer como primera causa de muerte, al provocar 10 millones de defunciones anuales.

El porcentaje de bacterias resistentes es cada vez mayor por el consumo imprudente de antibióticos. «Las bacterias son seres vivos y, como nosotros, sufren mutaciones en su material genético. En ocasiones hacen que la bacteria no sea viable y muera, pero también pueden hacer que un antibiótico deje de ser eficaz si, por ejemplo, la mutación afecta a la permeabilidad de la bacteria para un antibiótico», explica el Dr. Pablo Vidal, vicecoordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis de la Sociedad Española de Medicina Intensiva (Semicyuc).

«Al entrar en contacto con ese antibiótico –prosigue–, las bacterias que son sensibles mueren, pero las que son resistentes sobreviven y se reproducen transmitiendo a su estirpe esta mutación ventajosa. Así ya tenemos una bacteria resistente. Además de las mutaciones, las bacterias tienen capacidad para transmitir material genético de unas a otras».

Prevención

Crear antibióticos cada vez más fuertes no es la solución, ya que, tal y como explica el Dr. Vidal, «antes o después las bacterias desarrollan mecanismos de resistencia. Es por esto que, aunque es imprescindible, el desarrollo de nuevos antibióticos no es la solución».

Opinión que comparte el doctor José Barberán, presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia, que en un acto reciente de Pfizer explicó, además, que «la lucha frente a las resistencias bacterianas es una batalla perdida de antemano, pero que debemos combatir hasta reducirlas a la mínima expresión por la trascendencia que tienen: aumento de la morbi-mortalidad y el gasto sanitario».

Por ello, la implicación de toda la sociedad es esencial para prevenir las resistencias antimicrobianas. ¿Cómo? Con medidas tan sencillas como «el correcto lavado de manos, el uso responsable de antibióticos, tener actualizada la cartilla de vacunación y velando por la higiene dental y la salud sexual», recomienda Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Pero «la acción con mayor impacto que puede hacer la población es la de no automedicarse con antimicrobianos. El problema es que es una práctica habitual la utilización de antibióticos en base a síntomas previos parecidos», precisa el Dr. Jordi Nicolás, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).

Y urge, porque «hace años las bacterias resistentes se encontraban únicamente en pacientes que habían recibido tratamientos antibióticos múltiples o dentro de los hospitales, pero ahora ya las encontramos en personas sanas y que no han tenido contacto con los hospitales», precisa el Dr. Vidal, que explica que «la gran mayoría de estos pacientes estarán colonizados, es decir, la bacteria estará presente en su cuerpo sin producir ninguna enfermedad. El principal riesgo que presentan estos pacientes es que, en caso de desarrollar una infección por esta bacteria resistente, sea más difícil ‘’acertar’' con el antibiótico adecuado. Y no hacerlo en las primeras horas de una sepsis se relaciona con un mayor riesgo de muerte». Otras complicaciones: que el paciente no evolucione bien y prolongue su ingreso en el hospital con los riesgos que eso conlleva.