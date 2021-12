Si algo ha demostrado la pandemia es que la investigación científica es la herramienta más eficaz para atajar una amenaza global en términos de salud y la inversión más eficiente a corto y largo plazo para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin investigación no hay futuro y, a sabiendas de ello, la Fundación Merck Salud trabaja desde el año 1991 con el objetivo de promover el bienestar de las personas que sufren patologías o enfermedades en nuestro país en base a cuatro pilares: la investigación clínica, el apoyo a la bioética, la difusión del conocimiento científico y la defensa de la salud.

Con tres décadas de trayectoria en su haber, la celebración del 30 aniversario de la fundación este año ha sido el argumento perfecto para que la entidad reconociera la labor de grandes científicos de nuestro país e importantes instituciones que velan por mantener viva la llama de la Ciencia.

Es el caso de la Dra. Rosa Menéndez, primera mujer en la historia que desde el año 2017 preside el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) creado en 1939; la Dra. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde 2011 y responsable del Grupo de Telómeros y Telomerasa; el Dr. Xavier Montalbán, jefe del Servicio de Neurología-Neuroinmunología del Hospital Vall d’ Hebron y director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat), inaugurado en 2012; el Dr. Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, que lidera la Red de Innovación en Investigación de los Centros Oncológicos de Cataluña, y Pedro Cuesta, presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, que trabaja desde 1981 para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta patología. Ahora, A TU SALUD reúne a todos ellos para desgranar los desafíos a los que se enfrentan en plena pandemia.

Carmen González Madrid, presidenta de la Fundación Merck Salud: «Proteger el talento científico debe ser una prioridad»

«Para avanzar como país y sociedad es importante seguir impulsando la investigación biomédica y la formación de los profesionales sanitarios. Proteger el talento científico debe ser una prioridad», asegura Carmen González Madrid. El camino no resulta sencillo, por ello la presidenta de la Fundación Merck Salud insiste en que «hay que utilizar los recursos que se tienen de manera adecuada, equitativa y eficiente. Es imprescindible mantener la inversión en Ciencia público-privado». Y es que el futuro resulta prometedor: «El avance hacia una Medicina de precisión, más individualizada, en la búsqueda de biomarcadores que ayuden a determinar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente, aumentando su efectividad y evitando efectos secundarios, y la transformación digital en los sistemas de salud. Son algunos de los grandes avances. Por ello es clave apoyar la inversión en investigación para encontrar una solución cada vez más acertada e individualizada para los pacientes».

Dr. Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’ Hebron de Barcelona: «La finaciación pública en I+D es nuestro gran caballo de batalla»

«Este galardón es un reconocimiento a un modelo pionero de investigación traslacional en el que todos los profesionales implicados en la atención de los pacientes oncológicos trabajan de forma coordinada. Y también es un homenaje a los pacientes y sus familiares, y a su fortaleza que nos anima a superarnos. Todo lo que hacemos está centrado en ellos», asegura el Dr. Tabernero. Pero para seguir por ese camino son claves las ayudas que otorgan entidades como la Fundación Merck Salud, pues «permiten impulsar muchos proyectos que, de otra forma, no podrían avanzar. La inversión pública en I+D en España está muy lejos de ser la necesaria», lamenta. Por ello, los retos son «la financiación, especialmente pública. Es el gran caballo de batalla. Disponer de más recursos permitiría impulsar líneas estratégicas para avanzar en tratamientos más innovadores y eficaces y accesibles para todos, algo que ahora no sucede». A pesar de ello, su trabajo no cesa, pues «la investigación es la mejor garantía para poder mejorar la calidad de vida de la sociedad».

Dra. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas: «El desafío es curar el 100% de los tumores y ahora solo se logra en el 50%»

«La tarea investigadora es siempre incierta y con plazos muy largos. La satisfacción de los científicos está en los descubrimientos hechos que se reconocen con publicaciones y premios. El galardón de la Fundación Merck Salud ayuda a reconocer el trabajo de los científicos y científicas», asegura la Dra. Blasco, especializada en la investigación en Oncología, siendo el cáncer una de las áreas con avances más fructíferos. «La aspiración con cualquier enfermedad es curarla, no hacerla crónica. El reto es solucionar el 100% de los cánceres, ahora solo se logra en el 50%», matiza. ¿Cómo conseguirlo? «Con investigación básica para identificar nuevas dianas terapéuticas y con el desarrollo de estos estudios en nuevos tratamientos. La industria farmacéutica puede acelerar ambos objetivos con financiación privada». Para ello hay que cambiar cuestiones como poner «más financiación y menos trabas administrativas. Ya tenemos centros de investigación de élite y científicos entre los mejores del mundo», asegura.

Dr. Xavier Montalbán, director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña: «La filantropía, casi inexistente en España, tiene que ser cultivada con ahínco»

«Es una satisfacción recibir este galardón a mi persona y a los profesionales con los que trabajo en aras de la mejora asistencial y científica en esclerosis múltiple (EM), así como a los pacientes», asegura el Dr. Montalbán, quien reconoce que «la financiación es indispensable para el avance en innovación. Ayudas como la de la Fundación Merck Salud juegan un papel esencial». Y es que «la investigación realizada en los últimos diez años ha permitido que el pronóstico de la EM haya mejorado de forma extraordinaria. Gracias a ello somos capaces de diagnosticar la enfermedad muy precozmente, tratarla al inicio evitando así complicaciones, realizar un pronóstico mucho más preciso y personalizar la terapia y su monitoreo». Pero quedan retos, ya que «el componente neurodegenerativo todavía inexpugnable es el principal objetivo a medio plazo». Y hay otro, pues «en España, con excelentes médicos y científicos, necesitamos mucha más ayuda pública y privada. La filantropía, casi inexistente aquí a diferencia de otros países, debe ser cultivada con ahínco», reclama.

Pedro Cuesta, presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple: «Los pacientes deberían participar en las decisiones del sistema sanitario»

«La investigación es nuestra gran esperanza. La esclerosis múltiple (EM) sigue siendo una enfermedad incurable y de origen desconocido. Los tratamientos han mejorado, pero al tratarse de una patología crónica, imprevisible, en algunos casos con secuelas irreversibles, quedan muchos frentes abiertos. El futuro es muy esperanzador y apostar por la investigación es clave», asegura Cuesta. Y en esta ardua tarea «el compromiso de la Fundación Merck Salud ayuda a dar a conocer la EM, tanto a nivel científico como profesional y de la sociedad a través de sus becas, ayudas y campañas». Pero queda mucho por avanzar, ya que «se están dando pequeños pasos, pero no los suficientes. Y no hay duda de que para ayudar a los pacientes se debería contar más con ellos. Las asociaciones, que son las que acompañan a los afectados en todas sus facetas , deberían participar en las decisiones y protocolos que se establezcan desde el sistema sanitario para intentar alcanzar una verdadera satisfacción de todas sus necesidades de salud», insiste.

Dra. Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: «Hace falta un diálogo entre el sector científico, empresarial y social»

El reconocimiento a la figura de Rosa Menéndez supone el reflejo del impulso de la mujer en el mundo de la Ciencia. «Pero que se haya mejorado no quiere decir que se haya alcanzado la paridad, todavía queda un largo camino por recorrer. El reto es que se llegue a una situación en la que se valore la capacidad de la persona sin condicionante de género», asegura Menéndez, quien lamenta que «están bajando las vocaciones científicas en general y es una lástima, porque necesitamos de los jóvenes para garantizar el futuro de la Ciencia», mientras que «ayudas como las otorgadas por la Fundación Merck Salud son un estímulo para que no se pierda el interés y la ilusión por la investigación científica y refuerzan las fuentes de financiación habituales». Y entre las cuestiones a cambiar, asegura que «una investigación más eficiente requiere un diálogo entre los distintos sectores: científico, empresarial y social. Un régimen de confianza entre el mundo de la Ciencia y la empresa que permita no perder ningún resultado susceptible de llegar al mercado», añade.