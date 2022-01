Si el certificado covid con dos dosis de vacunas no era garantía de no contagiar, ahora ya, a la vista del nivel de contagios, no vale para nada». Así se expresaba hace unas semanas el presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca, en su cuenta de Linkedin, una de las más leídas durante toda la pandemia. Por la misma razón Inglaterra dejará de usar el pasaporte de vacunación a finales de mes, igual que lo ha hecho ya México. En España, el Gobierno cántabro decidió esta semana suprimirlo en la hostelería, «ya que no cumple su objetivo» de frenar la transmisión. El mismo argumento ha tenido en cuenta el TSJ de Aragón al no prorrogar su uso. Sin embargo, otras autonomías lo siguen considerando obligatorio, la mayoría socialistas. La izquierda siempre quiere controlar a las personas. Basta recordar los excesos de los regímenes soviético, cubano y coreano, entre otros. Más incomprensible resulta el afán mimético de Feijóo, Bonilla y el presidente murciano del PP, que se empeñan en hostigar a la gente perjudicando a la hostelería con un certificado ineficaz que sólo nos da «licencia para contagiar». De juzgado de guardia.