Tiene razón Feijóo cuando dice que las mascarillas en exteriores carecen de base científica. Quizás por eso el Gobierno va a eliminar su obligatoriedad el próximo martes. Sólo que hace apenas una semana había prorrogado su uso. Cambiamos otra vez de opinión. Como se ve, todo muy científico. Ahora ponte la mascarilla, ahora quítatela, que es por tu bien. Te pueden sancionar hoy si vas paseando por el parque sin ella, pero dentro de dos días no, porque el virus ya no estará ni en las calles ni en los parques. Tampoco en los restaurantes. Pero sí en los supermercados, aunque no estés hablando con nadie. Si alguien entiende algo, que lo diga.

Las mascarillas han llegado para quedarse, y está bien. Ahora a poca gente se le ocurre no ponérsela cuando se encuentra contagiado (de gripe, covid o resfriado). Son buenas incluso contra la polución, y agradables en los días fríos de invierno. Pero obligarnos a llevarla cuando vamos solos por la calle carece de justificación. Salvo que se pretenda someternos a un régimen de obediencia impropio de democracias.