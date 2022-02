El Gobierno eliminará el próximo martes la mascarilla obligatoria en exteriores

El Consejo de Ministros del martes día 8 de febrero aprobará el Real Decreto que eliminará el uso obligatorio de mascarilla en exteriores, según aseguran a la Cadena SER fuentes del Gobierno. La publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) podría producirse al día siguiente, por lo que ese mismo miércoles 9 de febrero la mascarilla al aire libre dejaría de ser obligatoria en España, señalan las mismas fuentes.

El giro se produce cuatro días después de el Congreso de los Diputados convalidara el polémico el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se estableció, justo antes de las vacaciones navideñas, el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores ante la evolución de la sexta ola de coronavirus, la extensión de la variante Ómicron y las previsibles reuniones sociales.

Aunque la mayoría de las formaciones políticas estaban en contra de la obligación del uso de la mascarilla en exteriores, debido a que no hay evidencia científica alguna que la justifique, los socios parlamentarios del Gobierno (CUP, ERC, Bildu, PNV, BNG, Mas País, entre otros) no se opusieron a la convalidación del decreto, pero no por la confianza en la medida, sino porque el Gobierno metió en la misma norma otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021 o la contratación de sanitarios, lo que dificulta un voto en contra.

La aprobación del decreto “trampa” volvió a resucitar el debate sobre la necesidad de esta norma en la sexta ola del coronavirus. Al menos cuatro comunidades- Madrid, Cataluña, Castilla y León y Galicia- reclamaron en el Consejo Interterritorial acabar ya con la restricción, mientras que otras cuatro regiones - Comunidad Valenciana, Cantabria, Andalucía y País Vasco - reivindicaron esta medida hasta que la incidencia acumulada no caiga a niveles más bajos.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en los últimos días en que la revisión de las mascarillas estaba próxima y que su uso obligatorio sería por un tiempo estrictamente imprescindible. “Será pronto” porque en España “estamos en el buen camino” y con las condiciones para “ir relajando medidas”, aseguraba ayer en Valencia. “La mascarilla ha cumplido el papel que teníamos claro que tenía que cumplir”, defendió en rueda de prensa.

La mayoría de expertos venían pidiendo el final una medida cuya utilidad ha sido cuestionada desde que se retomó, a finales de diciembre. Diferentes estudios concluyen que el riesgo de contagio al aire libre es mucho menor al que hay en interiores, donde la mascarilla sí ha mostrado su capacidad para evitar la propagación del virus.