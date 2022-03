Carlos Galofré: «No hay que tomar yodo si no hay indicación, porque no es inocuo»

1. ¿Por qué es tan importante el yodo para nuestra salud?

El yodo es esencial para la síntesis de hormonas tiroideas, que tienen un papel destacado en todos los procesos metabólicos. Por eso las disfunciones tiroides (tanto el hiper- como el hipotiroidismo) afecta a la mayoría de las funciones vitales.

2. ¿En qué alimentos se encuentra y cuáles son nuestras necesidades diarias de yodo?

Las necesidades diarias están alrededor de 150 microgramos de yodo en población adulta, 90-120 microgramos en población infantil y 250 microgramos en mujeres gestantes o que mantienen lactancia.El yodo se encuentra especialmente en los lácteos (se recomienda tomar entre 2 y 4 raciones de lácteos o quesos al día), en los pescados y productos del mar y en los huevos. También la podemos en algunos vegetales, pero su contenido es más variable. Un vaso de leche puede aportar entre 40 y 50 microgramos de yoduro.Además, y es muy importante, para asegurar que tenemos un aporte adecuado de yodo, tomar sal yodada. Un g de sal yodada suele tener alrededor de 60 microgramos de yodo.

3. ¿Qué provoca el déficit de yodo?

El déficit de yodo genera bocio (glándula tiroides grande). El bocio endémico es la aparición de bocio en amplias regiones por falta de yodo en el ambiente. Suele ocurrir en zonas montañosas y apartadas del mar.

El déficit de yodo también genera hipotiroidismo y si ocurre en la infancia se desarrolla cretinismo, enfermedad severa e irreversible que suele cursar con trastornos del crecimiento y disminución de la capacidad intelectual.

4. ¿Cómo actúa el yodo en el caso de una catástrofe nuclear?

La explosión de un reactor nuclear (o una bomba atómica) libera grandes cantidades de yodo radioactivo (I131). El I131 se incorpora a la cadena de alimentos y de allí pasa al tiroides. La incorporación masiva de I131 en el tiroides desestabiliza las células tiroideas y predispone a la aparición de cáncer de tiroides. Para evitar esta cadena, se recomienda tomar grandes cantidades de yodo (entre 60 y 150 miligramos, un miligramo contiene 1000 microgramos), de modo que la glándula queda repleta de yodo normal y no incorpora el yodo radioactivo.

5. ¿Y sirve el yodo de la alimentación siempre que se siga una buena dieta o es preciso recurrir a las pastillas de farmacia?

Para evitar las consecuencias del impacto de una llegada de una nube radioactiva ni las pastillas de farmacia ni el yodo de la alimentación es suficiente. Se deben tomar un comprimido que contenga entre los 60 y 150 miligramos de yodo.

No obstante, si tomamos habitualmente el yodo recomendado (ver respuesta 2) tendremos el tiroides razonablemente “lleno” de yodo y se minimizará los potenciales efectos nocivos del I131.

Los comprimidos de la farmacia tienen una dosis de unos 200 microgramos de yodo, que es a todas luces insuficiente para prevenir las consecuencias de una explosión nuclear. ¡Se deberían tomar entre 500 y 1.000 comprimidos para alcanzar la dosis de 150 miligramos! Además, desabasteceríamos a las farmacias de un medicamento que es absolutamente necesario para las mujeres embarazadas o que mantiene lactancia.

6. Si las pastillas de las farmacias son insuficientes, ¿se nos tendría que distribuir otras en caso de emergencia?

Exactamente. Eso compete a las autoridades sanitarias. Desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición nos hemos puesto en contacto con las autoridades sanitarias para ofrecerles nuestro consejo y, a la vez, hemos preguntado si existen esas reservas. Supongo que nos contestarán en estos días próximos.

7. ¿Y se pueden tomar las pastillas de yoduro sódico de manera preventiva?

No conviene tomar comprimidos si no hay indicación, puesto que no es inocuo. La intoxicación con yoduro potásico puede generar disfunción tiroidea, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo.

8. ¿Cuánto tiempo después de una exposición a la radioactividad nuclear habría que tomarlas?

Antes de que llegue la nube radioactiva. Hay margen de tiempo.