Definición de eyaculación precoz (I)

Decimos eyaculación precoz (EP) cuando un hombre no tiene control sobre la misma, o eyacula antes de lo que él o su pareja desean durante una relación sexual. Aunque el concepto de EP es relativamente intuitivo y fácil de entender, su definición científica ha sido más difícil de precisar. Desde su primera definición científica en la literatura en 1970, la eyaculación precoz ha pasado por una serie de variaciones de definición ligeramente diferentes.

Para brindar más claridad sobre la evolución de las definiciones de EP, los autores de un estudio reciente en el «Journal of Sexual Medicine» revisaron y discutieron todas las definiciones existentes publicadas en la literatura científica, que abarcan desde 1970 hasta 2020.

En 1970, los investigadores de respuesta sexual Masters y Johnson consideraron que «un hombre es eyaculador precoz si no puede controlar su proceso durante un período de tiempo suficiente durante la penetración intravaginal para satisfacer a su pareja en al menos el 50% de sus coitos». Los autores del estudio señalan que esta definición no está basada en la evidencia, no tiene en cuenta la latencia eyaculatoria y depende de la satisfacción de la pareja.

Entre 1980 y 2004, aparecieron seis definiciones más. Estas también carecían de apoyo basado en la evidencia para la latencia eyaculatoria y se basaban en frases subjetivas para describir la EP como «la eyaculación que ocurre antes de que el individuo lo desee», «la eyaculación persistente o recurrente con estimulación sexual mínima» y «la incapacidad para controlar la eyaculación lo suficiente para que ambos miembros de la pareja disfruten de la interacción sexual».