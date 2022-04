Indecente, no encuentro otra palabra, al menos apta para la publicación en un medio de comunicación, que la corrupción haya encontrado filón en la pandemia para robar el dinero público en plena emergencia sanitaria. Y para postre sacando a relucir los beneficios de la colaboración público privada a modo de tomadura de pelo.

Tanto sufrimiento como hemos padecido los españoles y españolas no han bastado para impedir la indecencia.

Lo encuentro de todo punto imperdonable, me da igual qué empresa estuviera involucrada, qué Gobierno o comunidad autónoma, qué partido político estuviera involucrado… en un momento en que veíamos impotentes como nuestros familiares enfermaban, como el personal sanitario estaba en primera línea sin medios, agotado y sin rendirse.

En un momento de confinamiento y cierre de negocios honrados y esforzados, donde apareció lo mejor de la solidaridad entre personas que, aunque no se conocieran se ayudaban con cuestiones simples de intendencia o más complejas, donde compartir lo que se tuviera material o emocional y la empatía era la norma, en el momento en que fallecían seres queridos sin posibilidad siquiera de una última despedida y duelo acompañado… Pues en ese momento algunos estaban pensando en su “saca”, y aprovechando en el sentido más ruin la desgracia colectiva.

Ahora que todo está saliendo a la luz, confió en que la impunidad no sea una opción en el horizonte. La indecencia, la corrupción, no deben tener cabida entre nosotros, hay líneas rojas que no debemos permitir sobrepasar.