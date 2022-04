Derivar a los centros de referencia, vital en el abordaje del sarcoma

Los sarcomas de tejidos blandos son un grupo de tumores que se puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo. Se forman en cartílago, grasa, músculos, nervios, vasos sanguíneos o los tejidos profundos de la piel y hay alrededor de 50 subtipos diferentes. Esta diversidad dificulta la decisión de los especialistas a la hora de decidir el tratamiento combatir la enfermedad.

Para hablar de los avances producidos en su diagnóstico y tratamiento tuvo lugar ayer el congreso GESE (Generating Evidence and Sharing Experience). El encuentro, organizado por PharmaMar, reunió a los más importantes expertos en sarcoma de tejidos blandos de Europa.

A pesar de los mejores tratamientos disponibles, los sarcomas localizados tienen una probabilidad de supervivencia del 65-70%. Es por ello que, como explica Javier Martín-Broto, oncólogo del Hospital Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, y director del Grupo de Investigación ATBsarc dedicado a la investigación de sarcomas en el Citius III (Sevilla, España), el abordaje más recomendable de estos pacientes «según todos los análisis derivados de distintos estudios y siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica clínica en sarcoma europeas y nacionales, es su derivación a hospitales con equipos multidisciplinares experimentados en su diagnóstico y tratamiento».

Esta centralización, asegura, es el primer paso para mejor las expectativas de supervivencia de los pacientes con sarcoma, desde el mismo momento en el que se sospecha que determinada masa tumoral puede ser uno. «En nuestro país el Ministerio de Sanidad ha acreditado siete centros de referencia (CSUR) para los sarcomas y esto es una forma de centralización. En ese sentido es un paso positivo». En su opinión, un aspectos negativo es «el hecho de que referir pacientes a centros expertos no es mandatorio, o que los pacientes alcanzan centros expertos con cierta demora. El hecho de centralizar es, en cierto sentido, ir contracorriente en un país muy descentralizado hablando de Sanidad. La evaluación continua de resultados de los centros CSUR en sarcoma aún no es una realidad. Países de nuestro entorno como Italia, Francia, Gran Bretaña, Holanda o los escandinavos, tienen un apoyo mucho mayor para tumores raros y los circuitos de centralización están mucho más definidos. En Francia tienen un apoyo económico muy decidido para tumores raros como sarcoma y apoyan que siempre dos patólogos revisen el diagnóstico o un registro nacional. En España no disponemos de esas ayudas institucionales», lamenta.

Por eso, en su opinión, «el avance más importante en nuestro país es la constitución de comités de sarcomas y el entrenamiento de quienes los componen para mejorar los resultados en salud de nuestros pacientes».

Situación en Europa

Respecto a la situación en Europa, Jean-Yves Blay, oncólogo, investigador, médico y profesor de Oncología en la Universidad Claude Bernard de Lyon (Francia), y especialista en sarcoma, explica que «la situación es relativamente heterogénea en todos los países de la UE existen centros de referencia y el tratamiento en los centros de referencia se asocia generalmente a un mejor resultado. Sin embargo, la derivación no es consistente en todos los países y no todos los pacientes tienen acceso a los centros de referencia. Para ello es necesaria una uniformización con un trabajo de colaboración entre los grupos nacionales de sarcoma y la ERN Euracan».

En cuanto a los aspectos se sería necesario mejorar en España, Martín Broto apunta a la revisión mediante audits de la calidad de los resultados obtenidos, facilitar doble-check de todos los diagnósticos histológicos de sarcoma, ayudar con un registro nacional de sarcomas, definir planes de derivación a centros expertos, tener un acceso rápido para derivación a centros expertos o para el acceso a fármacos innovadores bajo ensayos clínicos, evitar inequidades entre distintos territorios, e incluso entre hospitales, para el acceso de fármacos en tumores raros. Además de «disponer de fármacos aprobados por la EMA en el plazo deseable que marca la ley (tres meses) y no denegar en España el uso financiado de fármacos tan activos como los inhibidores de Ntrck (aprobados por la EMA y denegados en nuestro país tres años después), que sí lo están en otros de nuestro entorno y que ofrecen una efectividad muy alta en contexto de biomarcador positivo, evitar múltiples barreras e informes adicionales al que ya ha emitido la agencia Europea del medicamento ya que lo que consiguen es demorar el acceso de fármacos a los pacientes», concluye el experto.