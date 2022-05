“Cuando el 7 de marzo el Gobierno dijo que no pasaba nada no fue un simple error”

«La comunicación de la pandemia en general ha sido un desastre, empezando por los políticos. Desde el principio se politizó. El día 7 (de marzo de 2020) Sanidad salió diciendo que no pasaba nada cuando había síntomas evidentes de lo que estaba pasando no ya en Italia sino en nuestro propio país. Eso no es simplemente un error. Había una motivación política y normalmente cuando algo empieza mal acaba peor», ha sostenido Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, en el debate que ha habido tras la presentación del estudio «La Comunicación de la pandemia».

«La crisis –ha proseguido– se ha gestionado en todo momento desde un punto de vista político, y los medios, salvo los suplementos que se han dedicado a cosas más científicas, más que intentar informar buscaban la noticia escandalosa para posicionarse en un lugar u otro según ideología. Y eso sigue siendo así hoy con la viruela del mono».

Desde el punto de vista de los sanitarios, Abarca ha explicado que «hay comunidades autónomas con las que hemos trabajado desde el principio, como la Comunidad de Madrid, o el Ministerio de forma puntual de salud preventiva. En otros sitios como en Galicia o en la Comunidad Valenciana nos han ignorado (a la Sanidad privada). Y en cuento a los medios de comunicación, en general no han informado. Han sido títeres del Gobierno y de los diferentes gobiernos».

El problema es cómo informar debidamente cuando, «teniendo en cuenta factores como la celeridad a la que sucedía todo, incluso los científicos cambiaban de opinión cada 24 horas», ha recordado Sergio Alonso, director adjunto de LA RAZÓN y director de A TU SALUD. Y todo ello con unas plantillas mermadas desde la crisis financiera de 2008 por lo que, según Alonso, los medios «usaron a periodistas generalistas para hacer información sanitaria y no sirve igual».

En definitiva, «con los cambios de criterios absolutos del portavoz del Gobierno (Fernando Simón) como ha apuntado Abarca, los periodistas hicimos lo que pudimos. Los cambios de información desconcertaban a cualquiera, que si mascarillas, la hidroxicina... El gran origen del mal es la pésima información institucional que ha habido. Lo que hubo fue un desastre desde el punto de vista de la comunicación. De hecho, al año siguiente el Gobierno cambia al equipo del Ministerio de Sanidad. Pero además de que esa información era pésima, era propagandística», incide Alonso.

No obstante, para Abarca «los medios han buscado cuestionar la decisión política. Se ha usado a los medios como si fueran un circo romano, olvidándose que la gente estaba muriendo a chorro».

Aunque como puntualiza Alonso, «¿cómo no íbamos a cuestionar la no valía de las mascarillas, lo del 8-M o que no entraba el virus por Barajas? Nuestro papel es cuestionar cosas y había muchas cosas cuestionables, tal y como después la realidad ha confirmado». Entre ellas, que «el Ministerio era un verdadero muro y que la industria farmacéutica con la pandemia se cerró comunicativamente diciendo que la matriz no dejaba informar o que era la cláusula de confidencialidad. Excusas por las que seguimos sin saber lo que cuestan ciertas vacunas, un antiviral o un monoclonal. Es inaudito».

El director general para España y Portugal de Moderna, Juan Carlos Gil Rubio, tras agradecer que “la Unión Europea cogiera el toro por los cuernos para informar de forma centralizada», sostiene, en cambio, que «no es que nosotros tengamos interés en no compartir información. En este periodo de tiempo ha habido más intercambio de información con sociedad, medios y políticos de la que ha habido durante muchísimos años».

Gil Rubio también ha hecho hincapié en la situación sin precedentes que se vivió durante la crisis y ha reconocido que tiende “a ser benévolo con la administración”. A su vez, del estudio ha destacado lo complicado que era obtener información veraz y objetiva, y ha mostrado preocupación por la baja credibilidad que han tenido en la encuesta instituciones de referencia internacional y nacional.

Y tras recordar que en marzo de la primera ola estuvo hospitalizado y le administraron fármacos que no fueron eficientes solo porque se había publicado un único caso en China, ha destacado cómo la I+D de las farmacéuticas han permitido el desarrollo de la vacuna contra la Covid-19: “Llevamos 12 años trabajando con tecnología de ARN mensajero. No fue casualidad encontrar la vacuna y que en 60 días comenzase un ensayo clínico”. La investigación permitió “que la vacuna estuviera disponible en el mes de diciembre. La vacuna ha sido y sigue siendo un éxito y me gustaría subrayar que la pandemia no se ha ido”.