Tener la sangre muy viscosa eleva el riesgo de muerte en los pacientes hospitalizados con Covid-19

Los pacientes hospitalizados con covid que tienen una viscosidad sanguínea alta tienen un mayor riesgo de morir por complicaciones. ¿El motivo? Que este factor afecta al flujo de los vasos pequeños y aumenta el riesgo de sufrir coágulos en la sangre. Esta medida del grosor de la sangre se puede utilizar como un factor predictor de la mortalidad, según un estudio revisado por pares y publicado en «Journal of the American College of Cardiology»

En concreto, los pacientes hospitalizados con Covid-19 que tenían una viscosidad sanguínea alta presentaban una tasa de mortalidad entre un 32 y un 60% más alta que los pacientes con baja viscosidad sanguínea.

Para llegar a esta conclusión, los autores del estudio, un equipo de investigadores del Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, analizaron los registros de 5.621 pacientes con Covid-19 de seis hospitales en el Sistema de Salud del Monte Sinaí Mount entre el 27 de febrero de 2020 y el 27 de noviembre de 2021.

Todos ellos tenían diagnósticos clínicos y de laboratorio verificados de Covid-19 y fueron identificados dentro de las 48 horas de la hospitalización y seguimiento hasta el alta hospitalaria o muerte.

Y concluyeron que los pacientes hospitalizados que tenían una viscosidad sanguínea alta tenían una tasa de mortalidad un 60% más alta con la viscosidad sanguínea medida en condiciones de alto flujo, como las arterias, y un 32 % más de mortalidad con la viscosidad sanguínea medida con un flujo bajo, como la microcirculación en los vasos más pequeños, que los pacientes con baja viscosidad sanguínea.

Se trata del primer estudio a gran escala en evaluar la viscosidad de la sangre en la predicción de la mortalidad en pacientes con Covid-19, y que tiene gran importancia, ya que este aspecto de la sangre aumenta debido a los reactivos de fase aguda (fibrinógeno, macroglobulinas) que se han asociado con infecciones agudas por Covid-19.

Cuando la viscosidad de la sangre es alta, los médicos pueden considerar la heparina terapéutica para los pacientes, la hidratación o la intensificación de los glucocorticoides para disminuir la gravedad de la respuesta de fase aguda a la Covid-19.

Sin embargo, hasta la fecha los médicos suelen medir el hematocrito y las globulinas (diferencia entre la proteína total y la albúmina) en todos los pacientes hospitalizados para el diagnóstico y seguimiento del tratamiento, pero no miden directamente la viscosidad de la sangre.

“Se puede derivar una estimación validada de la viscosidad de la sangre a partir del hematocrito y las globulinas. En este estudio, la estimación de la viscosidad de la sangre se asoció más fuertemente con la mortalidad en pacientes con COVID-19 que otras medidas de estratificación de riesgo de uso común. Este es un cálculo fácil que podría agregarse a los registros médicos electrónicos o formularios de laboratorio y puede mejorar las posibilidades de supervivencia en pacientes hospitalizados con COVID-19″, tal y como recoge la investigación.

“Este estudio demuestra la importancia de verificar la viscosidad de la sangre en pacientes con Covid-19 al inicio del ingreso hospitalario, un factor que se obtiene fácilmente a través de análisis de laboratorio de rutina. Los resultados pueden ayudar a determinar el mejor curso de tratamiento para pacientes en riesgo y ayudar a mejorar los resultados”, afirma el Dr. Robert Rosenson, profesor de Medicina en la Escuela de Medicina Icahn en el Monte Sinaí y director de Trastornos Cardiometabólicos del Sistema de Salud del Monte Sinaí.

“Actualmente estamos investigando los efectos de la heparina terapéutica para reducir el riesgo de complicaciones durante las infecciones agudas por Covid-19, lo que puede beneficiar enormemente a las personas con una alta viscosidad sanguínea”, añade.