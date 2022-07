¿Qué es la viruela del mono? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se propaga?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este sábado una emergencia sanitaria internacional, su máximo nivel de alerta, por el actual brote de viruela del mono, que suma ya más de 16.000 casos (cinco de ellos mortales) en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció esta decisión en rueda de prensa, pese a que dos días antes el comité de emergencia para la enfermedad, formado por 15 expertos, se mostró mayoritariamente contrario a esta declaración (el propio Tedros reveló que nueve de ellos se mostraron en contra y seis a favor).

Con ésta son tres las emergencias sanitarias internacionales vigentes en el mundo, ya que se suma a la declarada desde finales de enero de 2020 por la covid y a la activada desde 2017 por graves brotes de polio en países como Pakistán, Afganistán o Nigeria.

¿Pero, qué es la viruela del mono?

Un mono vervet comiendo en un manglar cerca del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Dania Beach, Florida, FOTO: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH EFE

La viruela del mono es una una infección vírica inusual que generalmente ocurre en partes boscosas de África central y occidental. Es causada por el virus de la viruela del simio que pertenece a la familia de los ortopoxvirus y tiene una tasa de letalidad entre el 1 y el 10%, siendo los niños quienes tienen más probabilidades de fallecer.

Y aunque se desconoce el alcance total de hospedadores que tiene el virus, las especies conocidas como susceptibles incluyen monos y simios, una variedad de roedores y otros mamíferos pequeños.

¿Cuáles son los síntomas?

Vacunación de la viruela en Madrid FOTO: Efe

La viruela del mono suele ser de sintomatología leve y la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento en un periodo de 14 a 21 días. Los síntomas iniciales pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Se puede desarrollar una erupción similar a la de la varicela, que a menudo comienza en la cara y se extiende a las manos y los pies. El sarpullido pasa por varias etapas, convirtiéndose en pústulas llenas de líquido antes de finalmente formar una costra que se cae.

Cadenas transmisión viruela del mono FOTO: Teresa Gallardo

¿Cómo se propaga?

Este tipo de viruela se puede contagiar de animales salvajes infectados en ciertas partes de África occidental y central. Esto puede ocurrir si sufrimos una mordedura o si entramos en contacto con la sangre, los fluidos, las manchas, las ampollas o las costras del animal infectado. La viruela del mono también se puede transmitir al comer carne poco cocida de un animal infectado. El virus no se transmite fácilmente entre las personas, sin embargo, la transmisión puede ocurrir a través del contacto con fluidos corporales, ampollas o costras, o acercándose lo suficiente como para respirar grandes cantidades en el aire, ya que las moléculas del virus generalmente no pueden viajar más de 1 metro, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU (CDC, por sus siglas en inglés). Tocar la ropa, las sábanas o las toallas usadas por alguien con viruela símica también puede ser un riesgo. Colin Brown, miembro de UKHSA, dijo en un comunicado: “Si bien las investigaciones siguen en curso para determinar la fuente de infección, es importante enfatizar que no se propaga fácilmente entre las personas y requiere un contacto personal cercano con un persona sintomática infectada”.

Brote concentrado

Pese a la alerta global el brote “se concentra sobre todo en hombres que mantienen sexo con otros hombres y con múltiples parejas” (98 % de los casos por ahora), un colectivo para el que la OMS pidió apoyo a través de asistencia sanitaria y campañas de información sobre la enfermedad.

Ello, aseguró, debe hacerse con métodos que protejan la dignidad y los derechos humanos de las comunidades afectadas, ya que, afirmó, “el estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier virus”.

La experta en viruela de la OMS Rosamund Lewis añadió en la rueda de prensa que el hecho de que los casos se concentren por ahora casi exclusivamente en un solo colectivo puede ayudar al control del brote.

“Nos da la oportunidad de trabajar con ese grupo, que pueda aportar sus ideas y mostrar el liderazgo que ya han demostrado durante años en la pandemia de VIH”, afirmó la viróloga.

Es la séptima vez que la OMS declara la emergencia internacional (un mecanismo iniciado en 2005), después de haberlo hecho anteriormente por otros cinco virus: el de la gripe A en 2009, el causante del ébola en 2014 y 2018, el de la polio en 2014, el zika en 2016 y el coronavirus causante de la covid en 2020.

La decisión se anuncia un día después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendara formalmente el uso de la vacuna de la viruela convencional Imvanex para prevenir también la viruela del mono.

La viruela del mono, enfermedad, endémica en África oriental y central, es menos peligrosa que esa viruela convencional (erradicada a nivel global hace 40 años) y suele manifestarse con una fuerte fiebre que deriva rápidamente en erupciones cutáneas, especialmente en la cara.

“Con las herramientas que tenemos actualmente, podemos detener su transmisión y poner el brote bajo control”, concluyó el director general de la OMS en la rueda de prensa. E