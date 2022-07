La OMS declara la viruela del mono “emergencia sanitaria internacional”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de declarar el actual brote de viruela del mono- que ya supera los 16.000 casos en más de 80 países- una “emergencia sanitaria internacional”, el máximo rango de alerta recogido por el Reglamento Sanitario Internacional, y que hasta ahora solo tenían la covid y la polio.

“Tenemos un brote que se ha propagado rápidamente por todo el mundo a través de nuevos modos de transmisión, sobre los cuales entendemos muy poco y que cumple con los criterios para ser considerado una emergencia de salud pública”, ha explicado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS en rueda de prensa. “hay que hacer un especial esfuerzo en aquellos países con casos importados recientemente de monkeypox y que están experimentando transmisión de persona a persona. Esto incluye recomendaciones para implementar una respuesta coordinada para detener la transmisión y proteger a los grupos vulnerables”, ha añadido.

El Comité de Emergencia no pudo llegar a un consenso tampoco en esta ocasión: la votación fue de 9 votos en contra de declararla emergencia internacional y 6 a favor, por lo que Tedros ha explicado que, por primera vez, ha sido el, como director, el que ha tomado la decisión de no seguir la decisión del comité y declararla. “Agradezco al Comité de Emergencia por sus deliberaciones y consejos. Sé que este no ha sido un proceso fácil ni directo, y que hay puntos de vista divergentes entre los miembros”.

“Este proceso demuestra una vez más que esta herramienta vital debe perfeccionarse para que sea más eficaz”, ha añadido el Dr. Tedros, refiriéndose a las deliberaciones de la OMS. “Los países miembros están considerando formas de mejorar el proceso”.

La declaración de la OMS señala un riesgo para la salud pública que requiere una respuesta internacional coordinada. La designación puede llevar a los países miembros a invertir recursos significativos para controlar un brote, obtener más fondos para la respuesta y alentar a las naciones a compartir vacunas, tratamientos y otros recursos clave para contener el brote.

Se trata de la séptima emergencia de salud pública desde 2007; la última ha sido la pandemia de covid.