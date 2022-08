Diferencia entre demencia y Alzheimer

La demencia es un término general para una disminución de la capacidad mental lo suficientemente grave como para interferir con la vida diaria. Esto puede incluir cambios en la memoria, el pensamiento y el lenguaje. El Alzheimer es la causa más común de demencia y es una enfermedad específica, la demencia no lo es. Aprender sobre los dos términos y la diferencia entre ellos es importante y puede capacitar a las personas que viven con Alzheimer u otra demencia, sus familias y sus cuidadores con el conocimiento necesario para tratar el la enfermedad.

¿Qué es la demencia?

La demencia frontotemporal es el nombre de un grupo de demencias progresivas que afectan principalmente a la personalidad, al comportamiento y al habla de un individuo.

La palabra “demencia” no se refiere a una condición específica. En cambio, describe los síntomas causados por una disminución en la función cerebral. Esto significa que nuestro cerebro no está funcionando tan bien como antes. Los síntomas pueden incluir problemas en el pensamiento y el razonamiento, así como cambios en el comportamiento. La demencia no es lo mismo que el “olvido casual” que a menudo se presenta en la vejez, pero es más probable que afecte a las personas mayores. Puede ser causado por muchas condiciones diferentes, incluida la enfermedad de Alzheimer.

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

Resonancia magnética de una persona con Alzheimer FOTO: Dreamstime Dreamstime

La enfermedad de Alzheimer afecta las células nerviosas. Estas células nerviosas actúan como mensajeros entre el cerebro y el resto del cuerpo. Cuando las conexiones entre las células están dañadas por el Alzheimer, esto causa problemas en la forma en que pensamos, planificamos, razonamos y recordamos. Aunque la enfermedad de Alzheimer es una causa de demencia, a menudo podrá escuchar que se refieren a ella como un tipo o forma de demencia.

¿Cuáles son los síntomas de la demencia?

Cuidar a los enfermos con demencia cuesta más del 1% del PIB mundial

Cada persona que padezca demencia experimentarán los síntomas de manera diferente. También depende de lo que esté causando la demencia. La mayoría de los síntomas de demencia se dividen en tres categorías: dificultades para recordar, pensar y hablar. Por ejemplo, ser olvidadizo, desorientarse con facilidad y repetir preguntas. O tener dificultad para recordar palabras y tener conversaciones. Dificultades para completar las actividades diarias. Por ejemplo, tener dificultades para cuidar de uno mismo o de su hogar, o perderse en lugares conocidos. Problemas emocionales y cambios en el comportamiento. Por ejemplo, volverse retraído, ansioso, estar inquieto y tener problemas para dormir. A veces, las personas con Alzheimer luchan por comunicar cómo se sienten debido a los cambios en su cerebro, lo que puede ocasionar frustración y enfado, que puede llevar a que actúen agresivamente si se sienten asustados, molestos o confundidos.

¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer?

Alzheimer FOTO: DREAMSTIME Dreamstime

Si tiene Alzheimer, el primer síntoma suele ser problemas con su memoria. También puede perder interés en sus actividades o pasatiempos favoritos. Otros síntomas tempranos pueden incluir dificultad para realizar las tareas diarias y sentirse más irritable de lo habitual. El Alzheimer tiende a desarrollarse gradualmente. Con el tiempo, los síntomas tienden a empeorar y pueden aparecer otros nuevos. A medida que pasa el tiempo, puede confundirse más y tener dificultad para planificar y seguir instrucciones. En las últimas etapas de la enfermedad de Alzheimer, pueden aparecer síntomas más graves. Esto puede incluir alucinaciones, dificultad para tragar y dificultad para moverse.