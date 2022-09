Las CAR-T, una esperanza en el Día Mundial del Linfoma

Aunque en el último año se han producido grandes progresos en el campo de las terapias avanzadas, es necesario abordar una serie de retos para que España siga disponiendo de los últimos avances terapéuticos para los pacientes con linfoma, como son las CAR-T. Esa ha sido la conclusión de los expertos reunidos con motivo del «III Encuentro Terapias Avanzadas. 3 años de CAR-T en España» organizado por Gilead en el Senado coincidiendo con el Día Mundial del Linfoma.

Y es que tres años después de la llegada de las CAR-T, y cuando se van a cumplir cuatro desde la puesta en marcha del exitoso Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud, estos tratamientos se encuentran en un momento clave y en plena expansión. Muestra de ello es que en junio, Sanidad anunciaba la incorporación de 14 nuevos centros hospitalarios, más uno exclusivamente para el abordaje pediátrico, a la red de terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud.

Pero es necesario aprovechar su potencial en nuevas indicaciones e identificar de forma temprana a pacientes candidatos. Como recuerda Begoña Barragán, presidenta de AEAL, «estas terapias avanzadas ofrecen a los pacientes nuevas posibilidades en una fase de la enfermedad en la que ya no hay otra alternativa de tratamiento. Tenemos que trabajar para que el acceso llegue a tiempo a todos aquellos pacientes que tengan indicación para recibirlas. No podemos olvidar que el tiempo es un factor fundamental, algunos pacientes no lo tienen y no pueden llegar a ser tratados».

Nuevos centros

«Así, pues, la designación de nuevos centros adicionales anunciada en junio es una magnífica noticia y un primer paso necesario y justo en esta preparación del sistema sanitario en la incorporación de nuevos fármacos CAR-T para los y las pacientes con linfoma», declaró Esther Carmona, senadora por el Hierro y portavoz en la Comisión de Sanidad.

Por otra parte, Anna Sureda, presidenta de la Sociedad Europea de Trasplante Hematopoyético, apuntó que «para mantener el éxito del Programa nacional de terapias avanzadas es importante ser flexible para permitir al máximo el acceso de los pacientes a estos tratamientos, que sabemos son efectivos, y hacer que este acceso sea lo más rápido posible para no perder pacientes en el proceso».

A este reto se suman otros de calado, como el abordaje de otros linfomas y enfermedades hematológicas: «Sabemos que hay nuevas indicaciones como es el linfoma del manto y, fundamentalmente, el mieloma, la segunda enfermedad hematológica en orden de frecuencia, lo que va a suponer un aumento en el número de pacientes, en principio candidatos a recibir un CAR-T, de una manera bastante significativa», subrayó Mariví Mateos, presidenta electa de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).