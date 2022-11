Tecnología para ganar la batalla del tiempo a la sepsis

Cada día se ve en urgencias entre uno y dos casos diarios. A pesar de su frecuencia y gravedad, la septicemia sigue siendo una enfermedad oculta. Ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a una infección y comienza a dañar los tejidos y los órganos, normalmente el respiratorio, el cardiovascular, el renal o el neurológico.

Detectarla a tiempo resulta crucial. De hecho, se estima que con un diagnóstico y tratamiento precoces se podría reducir la mortalidad (unas 17.000 muertes al año en España) a la mitad.

En este sentido, las nuevas tecnologías de laboratorio, como la secuenciación del ADN, hacen posible que hoy se pueda detectar esta infección en cuestión de «cuatro o seis horas, algo que antes requería 12 o 24 horas», afirma la doctora Nerea Carrasco, médico especialista de la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Gracias al diagnóstico in vitro, se pueden detectar los microorganismos responsables de la enfermedad que causan la sepsis, así como identificar la sensibilidad que tienen a los antibióticos. De hecho, más del 70% de las decisiones clínicas están basadas en los resultados obtenidos de los laboratorios del servicio de Microbiología, que van desde las técnicas clásicas de cultivo a las de biología molecular.

No solo es importante un diagnóstico precoz, sino también aplicar un tratamiento adecuado. «Cuanto antes tengamos esta información, antes podremos empezar a administrar un tratamiento eficaz. Algo que es muy importante, ya que todo lo que se retrase el tratamiento aumenta considerablemente el riesgo de mortalidad del paciente, así como la morbilidad asociada a determinadas patologías, y el tiempo de estancia en el hospital», explica el doctor Ignacio Gadea, jefe del servicio de Microbiología del mismo hospital.

Lo que redunda positivamente en el sistema sanitario, ya que las técnicas de diagnóstico in vitro, además de acortar la estancia media del paciente, reducen el riesgo de que se acumulen resistencias a los medicamentos.

Se trata, por tanto, de una herramienta básica para la detección precoz de esta situación que se ve a diario en urgencias. «Es un problema que vemos con bastante regularidad, aunque esta cifra (entre uno y dos casos diarios), siempre variará en función del tamaño del hospital y del área de pacientes asignada al mismo», precisa la doctora Carrasco.

Ambos expertos han participado en el proyecto «Espías de Laboratorio». Se trata de una iniciativa de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) donde, a través de una serie de vídeos, han explicado en qué consisten las pruebas que se realizan en el Laboratorio de Microbiología para diagnosticar esta infección.

Ayudar a conocer más sobre esta infección que tiene una incidencia de entre 100 y 140 casos por cada 100.000 habitantes al año es uno de los objetivos de esta iniciativa.

Bien lo sabe Angels García Repetto, madre de afectado y miembro de la asociación Stop Sepsis, que explica que cuando en 2015 su hijo, que tenía mononucleosis, tuvo sepsis, ella desconocía esta enfermedad: «Fue un momento de caos. Mi hijo tenía fiebre y me decían que estaba mal, que tenía una infección por dentro. No entendía nada. Me hablaron de septicemia y de fallo multiorgánico» y no lo comprendía. «Fue una época en la que mi hijo entraba en el quirófano cada dos por tres y la recuerdo con un gran sufrimiento porque no había nada de información». Desde entonces se ha avanzado bastante. Y el objetivo de la asociación a la que pertenece esta madre es «conseguir que el Código Sepsis esté disponible en todos los hospitales».

¿En qué consiste el código contra la septicemia?

►El Código Sepsis es un sistema para identificar rápidamente la sepsis y empezar con el tratamiento adecuado para cada paciente según las necesidades que presente. En la actualidad, más de 180 hospitales en España cuentan con este protocolo que permite homogeneizar el manejo de la sepsis en todo lo referente a su detección precoz, su tratamiento y control de su evolución. Además, este sistema ayuda a saber qué microbio ha causado la infección y cuál es el tratamiento idóneo.