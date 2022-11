¿Por qué no podemos comer anacardos crudos?

Los frutos secos son uno de los alimentos estrella de la gastronomía. Son muchos los adictos a esta tipología de comida que cuenta, además, con todo tipo de beneficios para la salud y el organismo.

Comer es esencial para la vida humana. Las personas, además, con el paso de los años hemos aprendido a elaborar todo tipo de platos que mejoran los alimentos provocando un placer inigualable. Incluso, existen ciudadanos que prefieren comer antes que cualquier otro plan, algo en auge en los últimos años.

Así las cosas, la alimentación resulta crucial para seguir una vida saludable. Junto al descanso y el ejercicio de forma regular es indispensable comer de forma variada y saludable para poder contar con un correcto funcionamiento del organismo. Incluso, una buena alimentación consigue que evitemos muchas de las patologías comunes en la actualidad.

Por ello, comer de forma saludable y variada es uno de los objetivos para mucha población en la actualidad. No obstante, algunos de los cambios en la forma de vivir de las personas en el presente siglo trunca esta idea. los nuevos oficios donde la actividad física se ha reducido exponencialmente ha provocado, así, una toma de conciencia acerca de la alimentación.

Y dentro de lo importante que es comer de forma saludable los frutos secos son una excelente opción. Entre todas las opciones el anacardo resulta, así, uno de los más destacados.

Los peligros de comer anacardo crudo

El anacardo es uno de los frutos secos más consumidos. Gracias a sus propiedades beneficiosas ha adquirido una popularidad sin igual. Estos aportan gran cantidad de proteínas y oligoelementos, donde destacan por encima del resto el magnesio, el hierro, el potasio, el fósforo, la vitamina B, la vitamina E y las grasas insaturada.

Sin embargo, existe una curiosidad acerca del anacardo. Pese a que la mayoría de frutos secos se consumen de muchos modos en este caso no podemos consumirlo nunca crudo. Los anacardos contienen una sustancia no comestible que hay que eliminar antes de ponerlo a la venta para el consumo humano. No obstante, la marca especializada Grefusa destaca que “esa sustancia no comestible es aprovechable para otros fines industriales”.

Así las cosas, la semilla de este alimento contiene aceite fenólico. Este es conocido como líquido de la cáscara de la nuez del anacardo y su consumo puede reportar graves problemas de salud.

Por ello, no es comestible debido a que contiene cardol y ácido anacárdico que pueden provocar irritación en la piel, algunos edemas, inflamación, supuración e incluso una dermatitis severa que ponga en riesgo la salud general.