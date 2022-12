15 alimentos que contienen azúcar y puede que no sepa

Cada vez son más las personas interesadas en conocer la cantidad de azúcar que consumen. Una buena manera para ser consciente de ello es leer la lista de ingredientes de cada producto ya que todos los productos alimentarios están obligados a exponer el listado de ingredientes de los que están compuestos. El problema aparece cuando el azúcar, uno de los ingredientes más populares, aparece con otros términos menos conocidos, haciendo este un invisible a los ojos del consumidor. Términos como dextrosa, maltodextrina, glucosa, sacarosa… vienen a ser lo mismo que el azúcar.

Más allá de los dulces, existen muchos otros alimentos que, aparentemente son saludables pero que, si nos fijamos bien, no lo son por su cantidad de azúcar. Es importante entender que, aunque la cantidad puede parecer una pequeñas dosi en algunos de los alimentos seleccionados, la suma de todos ellos a lo largo de un día convencional hace que se superen fácilmente los 25gr al día recomendados por la OMS para una persona adulta. Y en algunos casos, como en el desayuno, es muy fácil superar la cantidad recomendada para todo el día si no se tiene especial atención. Glucovibes, la solución digital que analiza cómo la glucosa afecta a la salud metabólica, ha elaborado un listado con 15 productos que pueden contener un gran porcentaje de azúcar y el consumidor no es consciente de ello, así como una alternativa más saludable para su consumo.

1. Leche de crecimiento

La leche de crecimiento es un preparado lácteo infantil intermedio entre la de continuación y la leche de 12 meses que puede contener en alguna de sus marcas, como Puleva “leche de crecimiento bebé 3″ hasta un 48,4g de azúcar por cada 100g, enmascarada bajo el ingrediente de maltodextrina. El motivo de esta cantidad de azúcar es potenciar su sabor. Como alternativa para los bebés que no tomen leche materna recomendamos antes de los 12 meses, las leches de fórmula de inicio y, después, la leche entera.

2. Pizzas prefabricadas

Las prefabricadas listas para calentar y servir que encontramos en los supermercados contienen hasta 3,3g/100g de azúcar, como en el caso de la pizza de jamón y queso de Campofrío, cantidad que también viene enmascarada con el nombre de dextrosa. Suelen añadir este ingrediente para mejorar su fermentación y conservación. La opción más saludable sería elaborar en casa la masa de la pizza y añadir los ingredientes que deseemos.

3. Galletitas saladas

Vendidas como un snack para picar entre horas o acompañar en un picoteo, las galletas saladas pueden contener hasta 6g/100g de azúcar, como las de la marca Hacendado. El motivo por el que un producto aparentemente salado contiene una gran cantidad de azúcar no es otro que su conservación y hacerlo más sabroso. Como alternativa proponemos unos picos de pan integral o tortitas de arroz o maíz.

4. Potitos de verduras

Los potitos de verduras indicados para bebés de más de cuatro meses pueden parecer una opción saludable para comenzar la alimentación complementaria y, sin embargo, pueden contener hasta 2,6g/100g de azúcar enmascarada bajo el nombre de maltodextrina. Es el caso de potito inicio verduras > 4 meses de la marca Nutribén. El motivo, conseguir un producto más rico para el paladar del bebé, así como para mejorar su conservación. Para evitar esta cantidad de azúcar se recomienda ofrecer alimentos sólidos cocinados bajo la supervisión de un adulto para que el niño pueda comenzar a comer de manera autónoma.

5. Cereales para el desayuno

Algunas marcas promocionan sus cereales bajos en grasa como una alternativa para mantener la línea. Sin embargo, si leemos el listado de ingredientes, el azúcar aparece en los primeros puestos de la lista. Algunos cereales “aparentemente saludables” contienen hasta 15g/100g de azúcar, como ocurre con los cereales de desayuno Special K Classic de Kellogg´s. La razón es hacerlos más sabrosos al paladar. Como alternativa proponemos los copos de avena, copos de maíz sin azúcares añadidos o arroz inflado.

6. Bebidas isotónicas

Son bebidas pensadas para deportistas y consumir cuando el cuerpo pueda necesitar ese pico de azúcar para continuar. Sin embargo, muchas personas han incorporado estas bebidas en su día a día e incluso piensan que son “saludables”. Bebidas como el Aquarius de limón contienen hasta 4,3g/100g, siendo el azúcar el segundo ingrediente de la lista. El motivo, hacerlo más gustoso. El agua siempre será la mejor opción de bebida tanto para deportistas como para cualquier persona en su día a día.

7. Crema de verduras

Aparentemente saludables y naturales, las cremas de verduras preparadas pueden llevar hasta 1,9g/100g de azúcar, en este caso, azúcar moreno. Es el caso concreto de la crema de verduras mediterránea de Knorr. El motivo es para garantizar su conservación. Lo ideal es consumir la verdura entera, sin triturar. En el caso de optar por una crema preparada se podría elegir un salmorejo, gazpacho, crema de verduras sin azúcares añadidos o caldo de verduras sin azúcares añadidos.

8. Yogurt natural infantil

El yogurt, aparentemente saludable y que muchas personas consumen como postre, puede contener una gran cantidad de azúcar. En concreto, los yogures pensados para bebés de más de seis meses, como es el Yogolino de Nestle contiene 6,9g/100g de azúcar. El motivo, hacerlo más sabroso al exigente paladar de los bebés. Como alternativa proponemos un yogurt natural con fruta machacada.

9. Tomate frito

El tomate frito es uno de los alimentos que más azúcares contienen y menos en cuenta se tiene a la hora de hacer la compra. Existen marcas de tomate frito como Orlando que llegan a los 7,4g/100g de azúcar. La razón, corregir su acidez. Como alternativa podemos optar por el tomate natural triturado o cocinarlo directamente en casa rallando los tomates.

10. Pan de molde blanco

El pan de molde es otro alimento que muchas personas pueden considerar saludable y sin embargo puede contener hasta 3,3g/100g de azúcar como es el caso del pan de molde blanco sin corteza de Bimbo. Esta cantidad de azúcar lo incluyen para hacerlo un producto con más sabor y que tenga una mejor conservación. Como alternativa podemos optar por un pan 100% integral o láminas de pan tipo wasa.

11. Patatas fritas de bolsa

Aunque las patatas fritas de bolsa es un producto que por lo general se reconoce como poco saludable por la gran cantidad de sal y aditivos que lleva, no todo el mundo es consciente de que también contienen una buena cantidad de azúcar. Algunas marcas como las patatas fritas campesinas de Lays alcanzan los 3,8g/100g de azúcar, que aparecen identificados como dextrosa. El motivo, hacerlas más atractivas de sabor. Como alternativa podemos optar por unas palomitas caseras compuestas por el grano de maíz, aceite de oliva virgen extra y especias al gusto.

12. Crema de cacahuete

Se suele creer que la crema de frutos secos es una opción saludable debido a que los frutos secos lo son. El problema viene cuando entre los ingredientes aparecen términos más allá del fruto seco en cuestión. Existen marcas de crema de cacahuete como Capitán Maní que contiene 9,9g/100g de azúcar, siendo este el segundo ingrediente del bote. El motivo, hacerlo más sabroso al paladar del consumidor. La alternativa sería elegir una crema de cacahuete cuyo ingrediente sea exclusivamente el fruto seco.

13. Zumo de frutas con leche

Los zumos de frutas con leche siguen siendo la merienda de muchos niños cuando hay marcas como el Bifrutas tropical de Pascual que contiene hasta un 4,8g/100g de azúcar, que incluso está presente entre los ingredientes. El motivo, potenciar el sabor y hacerlo más rico al paladar de los niños. La alternativa más acertada siempre será consumir la pieza de fruta entera, pero de vez en cuando se puede elaborar un batido de frutas y leche en casa, sin añadir más azúcar que la ya presente en las frutas.

14. Embutidos

Embutidos como el salchichón suelen llevar azucares para asegurar su correcta conservación. Algunas marcas de salchichón como Revilla contienen hasta un 2,5g/100g de azúcar que aparece enmascarada bajo el nombre de dextrina, la dextrosa en los ingredientes. Como alternativa recomendamos fijarse muy bien en el porcentaje de embutido que aparece en la lista de ingredientes y optar por embutidos como el pavo o jamón cocido de más del 90%.

15. Mayonesa

La mayonesa puede parecer que solo contiene huevo y aceite, pero la mayoría de las mayonesas de supermercado contienen azúcar entre sus ingredientes. Marcas conocidas como Hellmann’s contiene 1,4g/100g de azúcar. El motivo es su conservación. La alternativa, elaborar una mayonesa casera al momento de querer consumirla.