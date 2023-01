Las reinfecciones respiratorias, la mayor secuela de la pandemia

El invierno y los contagios tras la resaca navideña empiezan a golpear fuerte el sistema sanitario que está saturado de pacientes con gripe –si bien el pico se estima que llegará hacia mediados de febrero– y debido a un aumento de los casos de covid, si bien los especialistas que se dedican a patologías respiratorias están asitiendo en consulta a una situación inédita. «La realidad es que estamos viendo a muchos pacientes jóvenes o de edad media que aproximadamente hace un mes o mes y medio debutaron con un cuadro de tipo catarral que parecía resuelto favorablemente y que, sin embargo, ahora, al poco tiempo, tienen una recaída», revela Francisco José Roig Vázquez, médico adjunto del servicio de neumología del Grupo HM Hospitales.

Y es que hay pacientes que en cuestión de un mes o mes y medio pueden tener dos o tres episodios de infecciones respiratorias. Además, «esa recaída que sufre el paciente suele ser peor desde el punto de vista clínico que el cuadro inicial con el que debutó en la primera infección», añade. Es decir, comienzan como cuadros típicos catarrales que mejoran y luego el paciente empeora con un cuadro bronquial que cursa como una bronquitis aguda que ya necesita tratamiento antibiótico. «Estamos viendo muchas de estas recaídas y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando -expresa el doctor Roig Vázquez-, porque no son pacientes que tengan patologías crónicas de base o que sean ancianos sino jóvenes aparentemente sin antecedentes clínicos de interés». David de la Rosa, adjunto al Servicio de Neumología del Hospital de Santa Creu, en Barcelona, refiere que en su centro están observando más neumonías en gente joven de lo que es habital y con más complicaciones de lo que se acostumbraba en la era precovid. También bastantes casos, en comparación con la época pre-covid, de Gripe A o VRS y «un auténtico boom de pacientes que han tenido infección vírica y días o semanas después vuelven con una reacción inflamatoria del pulmón», señala.

A urgencias sin hacerse el test

Ambos coinciden en que esta situación puede deberse a la «deuda inmunológica», es decir, que tras las medidas de prevención que se han tomado por el SARS CoV-2 muchas personas hayan visto su sistema inmunológico menos protegido, lo que da lugar a una mayor facilidad a la hora de sufrir este tipo de infecciones respiratorias consecutivas. No descartan tampoco la posibilidad de que entre estos cuadros catarrales o bronquiales haya algunos casos de covid que llegan a urgencias sin hacerse el test.

De la Rosa también lo achaca a que ahora se realizan más diagnósticos que en la época precovid y que quizás en general se acude más al médico por el miedo que ha generado este. «Con datos a cierre de 2022 en mi centro tenemos aproximadamente un 25-26% más de altas respiratorias hospitalarias que en años como el 2017 o el 2019», atestigua.

«Desde el momento en el que se ha bajado la guardia nos estamos infectando de los virus que ya estaban presentes antes del SARS-CoV-2 –sobre todo virus respiratorio sincicial (VRS) o Estreptococo pyogénes,– que nunca han desaparecido. Lo que ocurre es que en determinados países y grupos poblacionales están atacando con mayor intensidad y ha habido un boom de casos, aunque no más graves», insiste Roig.

Colapso de las urgencias hospitalarias

El resultado de la coexistencia de todos estos virus junto al de la gripe ha sido que esta semana se han colapsado las urgencias hospitalarias de muchos puntos de España. Algunos hospitales como el Hospital Universitario Central de Asturias han alcanzado su récord absoluto de todos los tiempos este 9 de enero. También este mismo martes, los trabajadores de urgencias de hospitales públicos como La Paz en Madrid o el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares denunciaron la situación que atraviesan sus servicios debido al incremento de pacientes en los primeros días del año y la falta de camas y profesionales sanitarios. El problema no se reduce a estas dos comunidades. La gripe, la covid y las afecciones pulmonares han dejado a cientos de pacientes a la espera de camas en otros centros hospitalarios a lo largo de todo el territorio nacional. Es el caso del Hospital del Mar, en Barcelona; el de Santiago o Cunqueiro de Vigo, en Galicia; el de San Pedro, en la capital riojana, o los de Toledo, Albacete y Villarobledo, en Castilla La Mancha. Los servicios de urgencias de Cantabria, Navarra e Islas Baleares también están saturados. Pero hay más.

Por su parte, Rosario Menéndez, neumóloga en el Hospital La Fe, en Valencia, y directora del Programa de Investigación de Infecciones Respiratorias de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), explica que los virus que están circulando son los mismos y en la misma cantidad que en la prepandemia de covid, «solo que estaban arrinconados y ahora están de nuevo aflorando». Además, señala que cada uno tiene su cadencia, mientras que el VRS es el primero en aparecer, entre noviembre y diciembre, el de la gripe se presenta después y suele tener su pico siempre en la semana cuatro u ocho del año.

Peor evolución clínica

Las reinfecciones hacen que el paciente se encuentre peor clínicamente. «No sabemos muy bien si es porque el sistema inmunológico esté más dañado o no, no está muy claro, pero sí que se ha observado que la persona que se ha contagiado de estos virus respiratorios, lejos de estar más protegida inmunológicamente si se reinfecta va a llevar una peor evolución clínica, explica Roig. De momento, no hay constancia de muchos casos de coinfecciones de covid, gripe y afecciones respiratorias dice De la Rosa. Ambos insisten en que todas las personas que pasen un proceso catarral deberían hacerse los test de covid y gripe para que este boom de afecciones no opaque el control del SARS CoV-2.

La variante Kraken

En cuanto a la covid, lo que más le preocupa actualmente a la comunidad científica es la variante XBB1.5, denominada Kraken, que ha empezado a circular hace aproximadamente un mes en Estados Unidos y que en España ya cuenta con un caso registrado al cierre de esta edición. Todo apunta a que va a ser la variante dominante. Como explica Francisco Roig, tiene varias peculiaridades. La primera es que no ha surgido de una mutación sino de una recombinación de dos variantes ya conocidas que han originado una nueva. La segunda es que es la subvariante de Ómicron más contagiosa aunque no parece que vaya vinculado a una mayor gravedad. También se ha visto que esta variante tiene una mayor resistencia a los fármacos antivíricos que se han utilizando hasta ahora para tratar la covid.

Las personas que están más protegidas ante la variante XBB1.5 de la covid que ha llegado de Estados Unidos son las que tienen «inmunidad híbrida», es decir, que han pasado el virus y que se han vacunado con la cuarta dosis, que está diseñada específicamente para las últimas variantes de Ómicron. Los que no lo han hecho estarían «considerablemente menos protegidas», asevera Roig.

Una gran demanda de antibióticos

La consecuencia de que coexistan varios virus es que hay una gran prescripción y demanda de antibióticos lo que en el futuro va a crear una preocupante situación de resistencia a este tipo de tratamientos. «Esto ya se está empezando a observar en el ámbito hospitalario sobre todo en niños», confirma Roig. La situación en residencias geriátricas también es preocupante. Los mayores que están en estos centros son pluripatológicos o polimedicados y con sistemas inmunitarios no óptimos en muchos casos, por lo que sufren una prescripción continuada de antibióticos. De hecho, señala que en las residencias geriátricas se están detectando bacterias multiresistentes y sus pacientes son sus principales introductores en el ámbito hospitalario. El problema es que estas bacterias al final van a las aguas residuales donde se mezclan con otros patógenos y con otros antibióticos que se eliminan por las heces y la orina. Por eso, dice, es muy importante la capacidad de desinfección de los sistemas de depuración de este tipo de aguas.