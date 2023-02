La campaña «Ritmos de Vida» crea un metrónomo que interpreta la frecuencia cardíaca de un paciente con arritmia

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de muerte en el mundo. Las estimaciones señalan que unos 17 millones de personas fallecen cada año por patologías del corazón. Y la cifra continuará creciendo: en 2030, se cree que llegará a los 23 millones. En España, 250 personas mueren diariamente por una enfermedad de este tipo. La prevención en este campo es, por tanto, fundamental.

Ritmos de vida

La última campaña del grupo sanitario Ribera, presentada esta semana, está centrada en este ámbito. Se llama «Ritmos de Vida» y está avalada por los profesionales del área cardiológica del grupo. Además, se han sumado músicos –algunos de ellos profesionales sanitarios– que han grabado composiciones al ritmo del primer metrónomo de la historia que se mueve al ritmo irregular de los latidos del corazón de Adrián, un paciente con arritmia.

Las canciones pueden escucharse en la página web https://ritmosdevida.com/ mientras que el metrónomo está expuesto en el Hospital Universitario de Torrejón (Madrid), para formar parte posteriormente de una exposición que podrá verse en el resto de centros sanitarios del grupo Ribera.

Para el doctor Carlos de Diego, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Vinalopó (Elche), la mortalidad por causa de infarto agudo de miocardio se ha ido reduciendo en los últimos 30 años «especialmente dentro del hospital. Pero sigue siendo una de las causas de mortalidad más importantes y debemos continuar reforzándonos para lograr bajar aún más las cifras actuales ya que el número de infartos no ha disminuido».

Los principales factores de riesgo cardiovascular son la tensión arterial elevada, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad, el estrés, el tabaco, dormir mal, el sedentarismo... «Sabemos que, cuanto mejor controlada está la tensión, sin pasarse, tenemos menos mortalidad», apunta el doctor Óscar Salvador, cardiólogo del Hospital Universitario de Torrejón. En cuanto al colesterol, el doctor Alfonso Valle, jefe del servicio de Cardiología del Hospital de Denia, considera que falta «mucha educación a la ciudadanía» y, al ser silencioso y no causar dolor, «cuesta convencer al paciente para que reciba tratamiento con estatinas, a diferencia de la hipertensión o la diabetes. Y no olvidemos que debemos comer bien y hacer ejercicio. Pero, aun así, siempre hay pacientes que lo hacen bien y tienen colesterol elevado». «La obesidad en España es un problema de salud pública, especialmente en niños. Si no hacemos nada, muchos de ellos van a ser, por desgracia, nuestros pacientes», añade el doctor Valle.

Moverse es sano

Los hombres eran los que sufrían, tradicionalmente, los infartos. Pero, como señala el doctor De Diego, «el panorama está cambiando porque las mujeres cada vez los sufren más, al aumentar las tasas de consumo de tabaco y vapeo. Desde hace unos años, los cardiólogos estamos alerta cuando una mujer acude a consulta para no infraestimar que tenga una patología en las arterias del corazón».

¿Cuál debería ser el primer paso? «Moverse es sano, ya sea andar, ir en bicicleta, nadar, usar la elíptica…», recomienda el doctor Salvador, que recuerda que «al principio, cuesta y luego no puedes vivir sin moverte».