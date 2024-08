¿Beber un poco de alcohol al día alarga la vida? Un estudio analiza millones de datos y saca esta conclusión

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en toda España entre personas de 15 a 64 años según la última encuesta de alcohol y drogad del Ministerio de Sanidad. Esto se debe en gran parte a la tradición cultural, festiva o social arraigada a ciertos productos como son el vino o la cerveza además de las bebidas espirituosas.

Es muy habitual ver en España, sobre todo a las personas más adultas o maduras, cómo las comidas vienen acompañadas de copas de vino, sangría o cerveza. Mismas situaciones que son rematadas con un chupito de bebidas con alcohol de alta graduación o combinados con bebidas azucaradas.

El hecho de que exista tanto consumo también puede llevar a la generación, expansión y asentamiento de falsas creencias en relación a las bebidas con alcohol, como por ejemplo, la más popular en nuestro país: «Una copa de vino al día es buena para la salud». ¿Se trata, entonces, de una afirmación completamente errónea? ¿De dónde salen los "estudios científicos" que la respaldan?

Ante este tipo de cuestiones un nuevo y exhaustivo análisis de estudios publicado en la revista médica Journal of Studies on Alcohol and Drugs (JSAD) lanza una advertencia: las investigaciones científicas también pueden contribuir a crear ideas falsas o erróneas sean generalmente aceptadas por la sociedad con respecto al consumo de alcohol.

Un estudio que pone fin a la duda sobre si el alcohol alarga la vida

Para probar su argumento, los científicos decidieron analizar más de un centenar de estudios ya publicados, algunos de los cuales sugerían que el beber alcohol aumenta la longevidad. Por una parte, hallaron estudios observacionales y de dudosa credibilidad, financiados en su mayoría por productores de bebidas alcohólicas.

Estos afirmaban que los bebedores conseguían algún beneficio para su salud al consumir habitualmente y con moderación. El metaanálisis publicado en JSAD indica que estos estudios son «de baja calidad» y que pueden distorsionar el verdadero peligro que subyace en el consumo habitual.

Ante esta situación, en 2023, ya se publicó un estudio científico sólido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el que se confirmó que no existían pruebas para afirmar que el consumo moderado de alcohol redujera el riesgo de muerte. Sin embargo, la industria del alcohol achacó que este informe se realizó por métodos de baja calidad.

Por eso, el equipo de científicos comenzó a idear este nuevo estudio publicado en JSAD, en el que también participan investigadores del anterior trabajo publicado por la OMS. En este caso, evaluaron de manera rigurosa los defectos y sesgos que pudo tener el pasado informe.

Se incluyeron en el análisis hasta 107 estudios observacionales, con datos de más de 4,8 millones de participantes con un total de 425.564 muertes registradas, todo ello con una amplio abanico de nacionalidades y edades. No entraron en la investigación aquellos estudios sobre enfermedades o hábitos de consumo problemáticos.

El consumo de alcohol es la primera causa de cáncer de hígado Freepik

Así pues, se realizó metaanálisis de todos estos estudios, para encontrar sesgos y criterios que pudieran distorsionar la influencia del alcohol en la salud de los participantes, con especial atención a los adultos mayores. Diferenciando varios aspectos a tener en cuenta: la edad, abstinencia o no y la cantidad de consumo, siendo bajo entre 1 y 14 bebidas a la semana.

Resultados del estudio. De dónde viene la creencia de que el alcohol es bueno

Con los resultados obtenidos al cotejar todos estos estudios de calidad, los investigadores descubrieron que las personas de 55 años o menos con un bajo consumo de alcohol tenían la misma esperanza de vida que aquellas que eran totalmente abstemias. Con lo cual, afirma el estudio, no demuestra que exista ningún beneficio para la salud del consumo moderado.

Con este mismo gran análisis de estudios, el equipo investigador consiguió localizar el fallo de informes de menor calidad que causaron la falsa conclusión de los beneficios del alcohol. El problema en estos estudios fue englobar en el mismo grupo a participantes de bajo consumo y a los abstemios sin tener en cuenta sus hábitos de consumo a lo largo de la vida. Todo ello conllevó un resultado de esperanza de vida sensiblemente más alto, mientras que reducía el de morbilidad.

En conclusión, «el estudio de estudios» asegura que los errores en la agrupación de participantes y en los sesgos de selección de los mismos pueden «oscurecer» la relación entre la longevidad y el consumo habitual de alcohol. Los propios investigadores hacen autocrítica al reconocer las limitaciones de su estudio y aseguran que es necesario más estudio de calidad sobre alcohol y tabaco para conocer mejor el impacto del consumo en la longevidad.

Efectos negativos del alcohol a largo plazo

Existen múltiples evidencias científicas de los efectos negativos del alcohol a largo plazo en diferentes partes del cuerpo. Las siguientes consecuencias están corroboradas por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que forman la agencia nacional de salud pública de EEUU. A largo plazo, todo consumo excesivo de alcohol, incluyendo el atracón de una noche, siempre que sea habitual puede provocar: