Así puedes disfrutar de las comidas navideñas sin remordimiento ni culpa, según un entrenador personal

En época navideña, las mesas están repletas de tentaciones, ya sean platos contundentes o los dulces más irresistibles. En este sentido, el entrenador personal Marco Asnaghi tiene un mensaje claro: "disfruta sin culpa, pero hazlo con cabeza. No se trata de contar calorías obsesivamente, sino de priorizar la salud y disfrutar con equilibrio", asegura. La clave, según Asnaghi, está en recordar que las fiestas son apenas unos días, no todo el mes de diciembre.

El entrenador personal anima a relajarse en los momentos importantes: brindar con champán, deleitarse con un trozo de mazapán o disfrutar una cena especial con la familia. "Somos humanos y disfrutar está en nuestra naturaleza", indica. Sin embargo, advierte que estos placeres no deben convertirse en semanas de excesos: "No uses la excusa de la Navidad para perder el control. Disfruta, sí, pero evita el remordimiento que puede venir después".

Entre las celebraciones, Asnaghi propone hábitos sencillos pero efectivos. "Mantén el foco el resto de días", aconseja. Esto incluye moverse más, ya sea con caminatas o rutinas de fuerza, priorizar el consumo de alimentos saludables, beber agua y descansar lo suficiente. Estos pequeños gestos, explica, ayudan a mantener el equilibrio físico y mental.

El enfoque del entrenador no es complicado, pero requiere compromiso: "Disfruta cuando toca, pero sin dejarte llevar por completo. De esta forma, al iniciar el nuevo año será más fácil evitar el cargo de conciencia y sentirse motivado para continuar con un estilo de vida saludable".