Cosas que no debes hacer en un baño público según un especialista en gérmenes

Los baños públicosson lugares muy polémicos pero muy frecuentados. Por lo general suele ser la última opción no solo por lo incómodo, sino por la falta de higiene que los caracteriza. Hay quienes prefieren terminar estreñidos a apoyar las piernas en las tablas del inodoro. Entre los virus más comunes que pueden hallarse en un baño, están los norovirus (causan gastroenteritis), rotavirus (vómitos y diarrea, y con frecuencia fiebre y dolor abdominal), hepatitis A y hepatitis E.

Cosas que no debes hacer en un baño público

Son muchas las acciones que no debes realizar en un baño para no acabar mal de la salud. No lavarse las manos o secarlas con los secadores de viento son acciones muy perjudiciales. Pero, en específico, hay una que los especialistas recomiendan no hacerla. Según el microbiólogo Jason Tetro, especialista en gérmenes y autor de "The Germ Code", uno de los peores errores que cometemos en un baño público es permanecer en el inodoro después de tirar de la cadena. Aunque es una práctica común, es de las peores que puedes realizar.

Cuando tiramos de la cadena en el baño se genera lo que los científicos llaman una nube de partículas microscópicas que se dispersa en el aire. Esto puede llegar a tener un alcance de hasta 2 metros fuera del inodoro y llegar a depositarse en lugares como paredes, asiento o suelo. Pero, el verdadero peligro se encuentra en los baños públicos, pues aunque la tapa del inodoro existe para evitar esto, muchos no tienen tapa. Esta aglomeración contiene microorganismos como E coli, SalmonellayNorovirus.

Aunque la mayoría de estas partículas se adhieren al asiento del inodoro, lo realmente peligroso es cuando llega a la altura de nariz y boca. Sobre todo, si se tiene una herida abierta el riesgo de contraer una infección aumenta considerablemente. Para ello, Tetro recomienda tirar de la cadena justo antes de usar el inodoro y esperar 30 segundos antes de poder volver a entrar para usarlo. Una vez dentro, recomienda usar una capa protectora o de papel higiénico para cubrir el asiento mientras se usa. Y, por último, bajar la tapa antes de tirar de la cadena y salir inmediatamente.

¿Es mejor no sentarse en la taza o hacerlo cubriéndolo con papel?

Los expertos aseguran que la mejor manera de ser precavido es siempre evitar sentarse en la taza. Hay quienes recomiendan el uso de plásticos protectores o limpiarlo con papel. Pero los científicos aclaran que no siempre la limpieza equivale a desinfección. El hecho de limpiar la taza del inodoro evita mojarse pero no elimina los posibles microorganismos que estén ahí localizados. Además, de que en muchos baños públicos no cuentan ni con papel ni con el plástico protector.

Aunque los expertos recomiendan este tipo de prácticas y actividades, en realidad contraer una enfermedad en estos sitios es poco probable. Según el servicio de control de plagas Bioextermi: "Una persona sana que entre en un aseo público que esté mantenido en las condiciones de higiene que suelen darse en nuestras pudientes y reglamentadas sociedades desarrolladas, tiene una probabilidad bajísima de sufrir una infección”.

Deben ocurrir varias circunstancias para contraer una enfermedad, como por ejemplo tener heridas en la piel y que los virus puedan acceder a ellas o que la persona que lo haya usado antes tenga una grave enfermedad del aparato excretor.