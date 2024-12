El error que cometemos todos los españoles al beber leche: tu también lo haces

Un gesto que parece inofensivo y que muchos realizan casi de manera automática podría estar arruinando la experiencia de disfrutar de un buen vaso de leche. Hablamos de quitar la costra que se forma al calentar la leche, un hábito que la mayoría de los españoles tiene y que, según los expertos, podría ser un error.

¿Por qué se forma la costra en la leche?

La costra, es una capa que se genera cuando la leche se calienta. Esto ocurre porque las proteínas y grasas de la leche se concentran en la superficie al evaporarse parte del agua. Aunque para muchos esta capa puede parecer poco apetecible, lo cierto es que contiene una buena cantidad de nutrientes y su retirada puede afectar al sabor y a la calidad nutricional de la leche.

El motivo detrás del rechazo

Gran parte de los consumidores encuentra la textura de la costra desagradable, lo que lleva a retirarla antes de consumir la leche. Sin embargo, al eliminarla, no solo estamos desechando un elemento característico de la leche de calidad, sino que también estamos perdiendo parte de los beneficios que aporta este alimento.

¿Qué dicen los expertos?

Cristina Lora, especialista en seguridad alimentaria, explica a través de su cuenta de Instagram que esa capa que se forma al calentar la leche no es nata, sino una proteína conocida como lactoalbúmina. Según detalla, este componente se desnaturaliza cuando se somete a altas temperaturas, separándose del líquido lácteo: ''Cuando la leche se enfría, se cuaja y queda en la superficie por la diferencia de densidad''.

Aunque su aspecto no sea muy atractivo, la profesora de Dietética asegura que no debería desecharse, ya que ''estaríamos perdiendo proteínas, vitaminas o minerales. Además, hará que sea más fácil hacer la digestión porque si no, al fin y al cabo estaríamos bebiendo agua con un poquillo de azúcar''.

Un gesto que podría cambiar tu perspectiva

Para disfrutar plenamente de la leche, los especialistas recomiendan integrarla completamente, costra incluida, en el proceso de consumo. Si la textura no es de tu agrado, una buena solución es batir la leche después de calentarla para reincorporar la nata y lograr una textura más uniforme. De esta manera, puedes aprovechar al máximo todas las propiedades de este alimento tan arraigado en nuestra dieta.