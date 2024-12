Esta es la razón por la que debes medir la cantidad de café que tomas diariamente

Para muchos, el café es un ritual indispensable para empezar el día. Esta bebida actúa como un estimulante que combate el cansancio y mejora la concentración, pero, como advierten los expertos, un consumo excesivo puede tener consecuencias negativas para la salud.

Kenneth Jacobson, jefe de la sección de reconocimiento molecular del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, explicó cuál es el papel de la adenosina en el cuerpo humano. Esta sustancia natural calma la actividad de los órganos bajo estrés y regula la demanda de energía. Sin embargo, al ingerir cafeína, ambas compiten en el torrente sanguíneo, lo que bloquea la función de la adenosina y nos mantiene alerta. Este efecto es importante para entender por qué el café es tan efectivo para contrarrestar el sueño.

Aunque los beneficios de la cafeína son evidentes, también es importante considerar las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Según esta entidad, el consumo diario no debe superar los 400 miligramos y cada bebida no debería contener más de 200 miligramos de cafeína. Estos límites ayudan a minimizar riesgos y garantizar que sus efectos no se conviertan en un problema para la salud.

El exceso de cafeína puede provocar una serie de síntomas desagradables, según Damian Bailey, profesor de fisiología en la Universidad de Gales del Sur. Entre los más comunes se encuentran la ansiedad, dolores de cabeza, náuseas e irritabilidad. Además, un consumo desmedido podría causar contracciones ventriculares prematuras, un problema cardíaco que resalta la necesidad de moderar la ingesta.