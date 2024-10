Cómo tomar café para perder peso y quemar grasa

Los españoles tomamos una media de casi 4 tazas de café al día. Según un informe sobre "Hábitos de consumo de café en España" los españoles toman una media de 3,6 cafés al día. Del mismo modo, llegaron a la conclusión de que el 63 % de los españoles mayores de 15 años consumen esta bebida. Pese a que es de gran arraigo en nuestro país, muchas han sido las opiniones sobre si es sano o no. Los científicos han estado en investigaciones constantes para responder a esta pregunta. Algunos simplemente se limitan a recomendar la opción en granos o molidos, ya que son naturales y no tienen procesos industriales.

Café 100% certificado de agricultura regenerativa illycaffè

¿Tomar café ayuda a adelgazar?

La respuesta es que sí, puesto que aumenta la secreción de insulina y mejora la absorción de glucosa, según afirma un equipo de investigadores daneses. Este estudio publicado en la revista Nutrients indagó si el cafestol, una molécula presente en el café, tenía efectos en el cuerpo humano. En esta exploración dieron con que 6 miligramos de cafestol dos veces al día durante 12 semanas pueden provocar una ligera pérdida de peso y grasa corporal.

El estudio realizado por el Hospital Universitario de Aarhus en Dinamarca, incluyó a hombres y mujeres de entre 25 y 78 años. Los participantes contaban con una circunferencia de cintura que se cataloga como diabetes tipo 2: más de 102 centímetros para los hombres y más de 88 para las mujeres. En el experimento solo se le permitió beber una taza de café al día a los participantes mientras duraba la prueba, concluyó que el cafestol ayudó a la pérdida de peso corporal, la grasa visceral y una enzima hepática llamada gamma-glutamil.

Cómo tomar café para bajar de peso

Primero tenemos que basarnos en dos factores clave: la sensibilidad y la tolerancia. Para algunos que les afecta demasiado existe la opción de descafeinado. Como bien se indica en el estudio, se debe tomar en cantidades no inferiores a 6 miligramos de cafestol dos veces al día y en períodos de tiempo no demasiado largos. Existen estudios que afirman que beber más de 4 cafés al día puede atraer problemas para la salud. Siempre que no se beba en demasiada cantidad, es decir, la justa medida puede beneficiarnos a mejorar:

la memoria: en base a un estudio de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, después de suministrar dosis de 200 miligramos de cafeína en participantes de todas las edades se llegó a la conclusión que el café sirve como potenciador de a memoria, llegando a aclarar que mejora la memoria hasta 24 horas después de su consumo. Esto se realizó mediante una prueba de muestra de imágenes que pasado un día recordaban mejor que aquellas personas que no ingirieron la dosis.

como antioxidante: añade compuestos sintetizados que protegen nuestras células de la oxidación y los tejidos.

el corazón: un estudio publicado en la revista Heart Failure demostró los beneficios que el café tiene en el corazón, indicando que el café que contiene cafeína puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Evita la obstrucción de arterias y problemas cardiovasculares. Pero aclara que no debe abusarse de su consumo.