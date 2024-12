Con el paso del tiempo, nuestras capacidades de memoria pueden disminuir, lo que representa un desafío, ya que estas son esenciales para procesar y recordar información como imágenes, ideas, emociones o experiencias. En España alrededor de 800.000 personas padecen alzhéimer. La prevalencia de esta enfermedad aumenta con la edad, afectando al 0,05% de las personas entre 40 y 65 años, al 1,07% de los individuos entre 65 y 69 años, y alcanzando entre el 6% y el 32% en el rango de edad de 70 a 89 años. Por esta razón, cuidar la memoria desde una edad temprana supone un desafío y es crucial, tal como los expertos señalan, la alimentación juega un papel clave en este cuidado.

Un estudio llevado a cabo por el neurólogo y neurocirujano Mill Etienne concluyó que el queso puede ser uno de los alimentos que puede ayudar a desarrollar la memoria. Con el fin de encontrar la mejor opción para incluir en nuestra dieta, a la hora de comer queso es necesario elegir los bajos en grasas saturadas, ya que además, el exceso de estas grasas aumenta el riesgo de padecer demencia, según afirmaba el Dr. Etienne. Para el neurólogo, el consumo excesivo de estas grasas está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar demencia.

A esta investigación se suma un estudio realizado en Japón, el cual sugiere que ciertos tipos de quesos, como el feta y el cheddar, pueden mejorar la memoria y las capacidades cognitivas.

Por otro lado, el doctor Etienne enfatizó que es mejor evitar los quesos procesados y con aditivos, como los envueltos individualmente o los quesos para untar, los cuales numerosos estudios se han encargado de desaconsejar. Estos productos pueden contener diacetilo, una enzima utilizada como saborizante y que podría estar asociada con el deterioro de la memoria y enfermedades cerebrovasculares.

Cuando se trata de preservar la salud cerebral, Etienne sugiere optar por quesos bajos en lactosa, como el parmesano, el cheddar y el suizo. Estos contienen contienen ácido linoleico conjugado, que puede reducir la inflamación y mejorar la función cognitiva. Él mismo comentó que suele incluir queso feta, elaborado con leche de cabra u oveja, en sus ensaladas, ya que este tipo de queso es rico en aminoácidos esenciales como el triptófano y la tirosina. Estos compuestos favorecen la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores que influyen en el estado de ánimo y la sensación de placer. Además, estos quesos aportan vitamina B12, calcio y fósforo, todos elementos fundamentales para un cerebro saludable.

El especialista también hizo hincapié en prestar atención a cómo nuestro cuerpo responde a ciertos alimentos. Si la lactosa provoca problemas digestivos, podría tener un impacto negativo no solo en el sistema digestivo, sino también en la función cerebral. En caso de que un alimento tenga un impacto negativo en el intestino, es posible que también repercuta en el cerebro. Para cuidar la salud mental, se recomienda elegir quesos naturales y con bajo contenido de grasas saturadas. No obstante, si tu organismo digiere bien el queso, no hay motivo para excluirlo completamente de tu alimentación.

Un queso ideal para fortalecer los huesos

Además de sus beneficios para el cerebro, el queso también puede ser un aliado en el fortalecimiento óseo gracias a su riqueza en calcio. Según un estudio publicado en la revista BMJ Nutrition Prevention & Health, el queso Jarlsberg, originario de Noruega, es especialmente beneficioso para los huesos. Consumir una porción diaria de alrededor de 50 gramos de este queso puede generar efectos positivos, como:

1. Prevenir la pérdida ósea asociada con enfermedades como la osteopenia y la osteoporosis.

2. Reducir niveles de colesterol dañino y hemoglobina glicosilada (HbA1c).

3. Favorecer la absorción de calcio y magnesio, fundamentales para la formación y fortalecimiento óseo.

Cuidar la alimentación es clave para proteger la salud cerebral y prevenir enfermedades cognitivas como el alzhéimer. Elegir quesos naturales, bajos en grasas saturadas y ricos en nutrientes esenciales como el calcio y la vitamina B12 puede beneficiar tanto la memoria como los huesos. Evitar productos procesados y prestar atención a cómo nuestro cuerpo responde a ciertos alimentos nos ayudará a mantener una mente activa y un bienestar integral.