Un lifting para nutrirse sin pincharse

Verse bien por fuera también significa estar sano por dentro. Una vida activa o una alimentación equilibrada se refleja de forma evidente en la apariencia corporal y facial.

Y aunque estos hábitos son fundamentales, llega un momento en el que una ayuda extra se vuelve necesaria para mantener la vitalidad del rostro y la piel. Esta «ayuda extra» no tiene por qué implicar pinchazos dolorosos ni tratamientos invasivos, especialmente en el rostro, ya que hoy existen opciones más amables y no agresivas para lucir una piel radiante.Una de ellas es My Natural Transformer, el último tratamiento de Maribel Yébenes: una alternativa real al lifting quirúrgico, sin bisturí, sin dolor y sin tiempo de recuperación. Se trata de un protocolo que redefine el concepto de rejuvenecimiento. No se busca transformar el rostro, sino devolverle su frescura y firmeza, con resultados visibles desde la primera sesión.

My Natural Transformer emplea ultrasonido focalizado de alta intensidad con una tecnología exclusiva que estimula la producción de colágeno y compacta la piel, actuando en todas las profundidades del rostro. Más de 2.000 disparos en una sola sesión —frente a los 400 habituales— permiten lograr un efecto lifting inmediato y duradero, ideal para quienes valoran los resultados naturales sin renunciar a la seguridad. En la actualidad, la tecnología abre un mundo de oportunidades, ofreciendo soluciones adaptadas a cada persona, en función de sus gustos, necesidades y objetivos. El bienestar también se sostiene en la confianza que genera mirarse al espejo y sentirse bien con lo que se ve.

Con este protocolo, Maribel Yébenes apuesta por acompañar esa búsqueda consciente de bienestar estético, ofreciendo alternativas más humanas y realistas, alejadas de los extremos y los estereotipos.

Actualmente es Myriam Yébenes, CEO del grupo, quien continúa el legado de su madre y sigue abogando por los más altos estándares de calidad y exigencia. Su búsqueda constante de la excelencia profesional le ha llevado a crear MY Blissfulness, un concepto experiencial que ha revolucionado el sector de la estética gracias a la integración de los orígenes de la estética tradicional y artesanal junto a la tecnología más puntera. Sus exclusivos protocolos miden los resultados antes, durante y después de cada tratamiento, asegurando así obtener los mejores resultados. Maribel Yébenes es sinónimo de vanguardia e innovación lo que la ha llevado a ser la primera firma de belleza y medicina estética en crear centros con materiales sostenibles.