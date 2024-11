Un nuevo estudio revela que trabajar sentado y hacer ejercicio tres días a la semana no es suficiente

Hoy en día pasamos cada vez más tiempo frente a pantallas, ya sea trabajando, estudiando o relajándonos, y por eso el sedentarismo se ha convertido en una parte inevitable de la rutina diaria. Sin embargo, permanecer sentado durante horas no solo afecta la postura o provoca molestias musculares: los efectos a largo plazo en nuestra salud podrían ser más serios y generalizados de lo que imaginamos.

Incluso las personas que se esfuerzan por mantenerse activas pueden no estar completamente a salvo de los riesgos asociados con pasar demasiado tiempo en una silla. Estudios recientes han puesto en evidencia un vínculo preocupante entre el sedentarismo prolongado y problemas metabólicos, cardiovasculares e incluso el envejecimiento acelerado. La pregunta que surge es: ¿Qué podemos hacer para contrarrestar estos efectos mientras llevamos una vida moderna y ocupada?

El hábito para proteger tu salud

La buena noticia es que no necesitas hacer cambios drásticos en tu vida para combatir los efectos del sedentarismo. Estudios recientes han demostrado que pequeñas interrupciones de movimiento durante el día pueden marcar la diferencia. Incorporar breves momentos de actividad a lo largo de tu jornada laboral o cotidiana no solo ayuda a mejorar la circulación y reducir la presión arterial, sino que también puede contrarrestar los efectos metabólicos negativos de estar sentado durante largas horas.

El establecimiento cuenta con 17 habitaciones exclusivas Angelats Hotels

Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association reveló que algo tan sencillo como levantarse y caminar durante un minuto cada hora puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Aunque no reemplaza el ejercicio regular, este hábito ayuda a mantener el cuerpo activo, promoviendo un mejor metabolismo de azúcares y grasas en la sangre. Además, actividades de mayor intensidad realizadas en momentos específicos del día pueden ser aún más efectivas para equilibrar los efectos del sedentarismo prolongado.

¿Cómo incorporar movimiento a tu rutina diaria?

¿Te cuesta encontrar tiempo para moverte? Los expertos sugieren soluciones prácticas que no interfieren con tu productividad. Desde levantarte para caminar mientras haces una llamada, hasta planificar reuniones caminando o usar un escritorio con cinta de correr, hay muchas maneras de incluir más actividad en tu día. Incluso realizar estiramientos breves o ejercicios de respiración puede activar tus músculos y ayudarte a mantenerte alerta.

La clave está en reconocer que el movimiento no tiene que ser complejo ni intensivo para ser efectivo. Lo importante es mantener tu cuerpo activo a lo largo del día, asegurándote de no pasar demasiadas horas seguidas en la misma posición. La ciencia respalda este enfoque, mostrando que cada pequeña acción cuenta para mejorar tu salud y bienestar a largo plazo.