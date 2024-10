¿Qué es el 'tanghulu' chino que está de moda en TikTok, es realmente saludable?

Cada cierto tiempo, se viralizan recetas a través internet de los más variopintas. Algunas, como el 'Mac&Cheese' (macarrones con queso) de los estadounidenses son poco saludables y rozan lo grotesco: varios kilos de pasta sobre cocida mezclados con varios tipos de "queso" en polvo y en crema, un auténtico infarto, tanto para las arterias como para cualquier endocrino que lo vea.

Otras, por suerte, son más saludables, como la 'ensalada de pepino' que se puso tan de moda el año pasado y ayuda a promover hábitos de vida más saludable. Nunca se sabe cuál será el siguiente plato que se viralice, pero un factor común a todos ellos es que suelen ser bastante vistosos. Una de las últimas recetas en "conquistar las redes", como se decía en los diarios digitales hasta hace pocos años, ha levantado alguna controversia.

Ensalada de pepino PIXABAY

Esta semana les hablábamos en LA RAZÓN del 'bubble tea', otro producto procedente de Asia como del que hablaremos más adelante, con apariencia de ser saludable, pero en el fondo contener unas cantidades insanas de azúcar o edulcorante. Está bien tomarlo de vez en cuando, pero su consumo debe ser muy moderado. Con el alimento de hoy sucede algo parecido.

¿Qué es el 'tanghulu' tan viral en TikTok?

Realmente el secreto del éxito de esta receta se debe únicamente a la forma en la que es presentado en los vídeos, porque prepararlo es realmente sencillo, incluso algo simplón. Se llama 'tanghulu' y proviene del noroeste de China, aunque también se consume en regiones de Corea y Japón. Solía ser un dulce navideño hecho a base de fruta caramelizada, y algunas veces con algo de ron añadido.

En España tenemos una receta prácticamente idéntica y muy vendida en las ferias y mercadillos: los frutos secos 'garrapiñados'. Este 'tenghulu' es muy similar, aunque las piezas de fruta, después de pasarlas por un rápido baño de azúcar, se meten en agua fría con hielo para evitar que se coja color marrón la corteza azucarada.

almendras garrapiñadas dreamstime Dreamstime

El 'tanghulu' combina el adictivo azúcar con otra costumbre que también se da mucho en nuestro país, esto es, pinchar las cosas en un palo. Ya sea el pincho moruno, el espeto, los pintxos o las brochetas, los españoles, y el ser humano en general, parece tener cierta predilección por la comida empalada. Esta receta tradicional de las festividades chinas es la simple suma de un palo, fruta y mucho azúcar crujiente.

¿El 'tanghulu' es saludable?

Comer este plato de manera esporádica no es malo, pero debe tratar de evitarse en la medida de lo posible, ya que está cargado de azúcar. Puede que engañe porque solo contiene productos "naturales" y bastante fruta, pero no deja de ir cubierta por una capa de azúcar. Sería un engaño pensar que es muy saludable, siempre será mucho mejor tomar una brocheta de frutas que no lleve una costra garrapiñada cubriéndola.

Sin embargo, el cerebro humano ha evolucionado para percibir como 'ricos' aquellos alimentos que probablemente contengan más energía, motivo por el que nos suelen gustar tanto los alimentos azucarados y cargados de grasa. Así lo explicábamos en LA RAZÓN hace algunas semanas, desvelando algunos de los secretos que hacían de los 'aperitivos de bolsa' algo tan adictivo.

TE INTERESA:Este es el ingrediente que se le añade a las patatas fritas para que sean tan 'adictivas'

Abi Márquez (@abigailfmarquez), una 'influencer' de gastronomía bastante conocida en TikTok, compartió este año un vídeo enseñando cómo hacer 'tenghulu' es casa de forma sencilla, y cuenta ya con casi 45 millones de reproducciones. Como se puede ver en la publicación, es un proceso muy fácil, tan solo hay que tener cuidado con no quemarse con el azúcar, que puede provocar heridas graves.

Para preparar en casa la receta que más se ve últimamente en redes sociales, basta con lavar algunas frutas, atravesarlas en un palo y darles un baño en azúcar derretido. Después, se enfrían rápidamente en agua con hielo y listo, ya estarían perfectas para comer.