¿Qué es el 'bubble tea' o 'té boba' y cómo hacerlo en casa fácilemente?

Asegurar que 'lo asiático está de moda' es no decir nada, porque 'lo asiático' (como si no fuese grande el continente, ni variado) lleva en boga décadas, y nada tiene que ver una cultura concreta con otra. Tanto la paella como el 'english breakfast' son 'occidentales', pero no guardan ninguna relación. Cuando uno desconoce las tradiciones o costumbres de otros, tiende a agruparlos 'grosso modo' y tomarlos por iguales, cuando no lo son.

Desde hace varios lustros, diferentes gastronomías asiáticas han ido permeando y abriendo provechosos negocios en España: el sushi japonés, los 'hot pot' (ollas calientes) chinos, o las barbacoas estilo coreano. Compararlos como iguales sería tramposo, tan solo piénsese qué le parecería a un venezolano que agrupasen los tequeños en 'comida sudamericana', junto con las empanadillas argentinas o el ceviche peruano, pues no pueden ser más diferentes.

En los últimos años, hay un tipo de local que está 'subiendo como la espuma' y no solo en nuestro país, su éxito es global y descomunal: hablamos del 'bubble tea', 'té boba' o "té de burbujas". Esta bebida a base de té y chiclosas perlas de una textura muy característica se pueden ver ya en cada ciudad. Si uno pasea por el barrio madrileño de Usera o por El Raval de Barcelona, encontrará uno de estos negocios casi 'en cada esquina'.

Bubble tea para llevar UNSPLASH (Dimas Rizki Pratama)

Se basa en un concepto muy simple, pero con un giro particular que parece haber hecho de esta bebida un producto 'adictivo' y que cada vez gana más seguidores. Sin embargo, el precio por un solo vaso de esta elaboración no suele ser precisamente barato, y no es un bien que muchos bolsillos se puedan permitir consumir recurrentemente. Por ello, conviene saber hacerlo desde cero en nuestras cocinas y así disfrutarlo siempre que se quiera.

¿De dónde viene el 'bubble tea'?

El 'bubble tea' es un concepto inventado en Taiwán a finales de la década de los 80, por lo que podemos decir que es de creación medianamente reciente. Existen múltiples variaciones, pero principalmente cosiste en un té dulce, mezclado o no con leche o zumo de frutas, y con una cantidad de bolitas de tapioca gelatinosas en el fondo.

Para poder comerse las perlas al mismo tiempo que la bebida, se suelen utilizar unas pajitas especiales muy gruesas. En los comercios, se suele servir en un vaso de plástico sellado con una fina lámina, que el cliente debe atravesar con la punta de la pajita, generando un sonido particular y que para muchos resulta satisfactorio. Se consume tanto en verano como en invierno, ya que permite mezclarse con hielo o calentarlo para que sea una reconfortante forma de combatir el frío.

¿Cómo preparar 'bubble tea' en casa?

El proceso puede parecer un tanto farragoso al principio, pero es bastante simple y relativamente fácil, tan solo requiere algo de paciencia porque se debe elaborar por partes. Aunque ya existen bolsitas con preparados para 'bubble tea', la opción más efectiva, barata y adaptable al gusto de cada uno, como siempre, es hacerlo en casa desde cero.

Ingredientes:

Hoy presentaremos la receta de uno ideal para el otoño. Hacen falta algunos ingredientes, todos fáciles de conseguir en cualquier supermercado:

Azúcar moreno.

Harina de tapioca.

Miel.

Leche (vegetal o animal).

Té de preferencia (puede ser negro, azul, verde... a tu gusto).

Preparación:

Para preparar la bebida basta con infusionar un poco de leche o agua con hojas de té, y alguna otra especia de nuestra preferencia. Para el frío o el entretiempo, la canela, el clave y la vainilla son ideales. Para ello, se debe llevar la leche con el té a ebullición y apagar el fuego en cuanto rompa a hervir, dejándolo reposar al menos media hora tapado. Después, bastará con colarlo para eliminar cualquier traza de hojas o especias, y ya estaría listo. Las proporciones sueles ser de 1g de té por cada 100 ml de líquido.

Lo siguiente es hacer las bolitas gomosas, que llevan algo más de paciencia, pero también son sencillas de hacer. En una olla, se deben disolver 60 gramos de azúcar moreno en unos 70 u 80 mililitros de agua, a fuego medio bajo y sin parar de remover. Una vez fundido el azúcar, se debe añadir el doble de cantidad de harina de tapioca (en este caso 120 ml) que de azúcar y remover hasta que se integre. Una vez se haya integrado bien, se debe amasar durante un par de minutos sobre una tabla, con cuidado de no quemarse las manos. Estas cantidades deberían bastar para dos o tres vasos de té.

A continuación, se porciona y se cortan pequeñas partes para formar bolitas con las mano. En abundante agua, se deben cocer a fuego medio alto durante media hora, para después apagarlo y dejarlas allí por media hora más. Una vez haya pasado este tiempo, se colarán y almacenarán en un recipiente, preferiblemente tapado y con un poco de agua para que no se resequen.

Para emplatarlo, se recomienda utilizar un vaso alto, a poder ser transparente, para ver el llamativo interior de la bebida mientras la consumimos. Primero se colocan el el fondo las bolitas de tapioca, y luego se echa por encima la leche infusionada caliente. A gusto del consumidor, también se pueden incluir siropes dulces o trocitos de frutas.