Los tres errores que impiden adelgazar según el entrenador personal y experto en nutrición David Gracia

La lucha contra el sobrepeso y la búsqueda de una vida más saludable son retos comunes para muchas personas. Según explica el entrenador personal y experto en nutrición David Gracia, el principal problema de las personas que quieren bajar de peso es tratar de hacer una dieta, de las muchas que existen, desde las que han seguido personas cercanas a las que proliferan en las redes sociales. Para Gracia, "es un sacrificio que no merece la pena, no se trata de hacer dieta sino de aprender a comer, de tomar todo tipo de alimentos, de buscar un equilibrio que sea sostenible en el tiempo". "Si no aprendemos a comer, haremos dieta y tendremos ese efecto rebote y acabaremos cogiendo más peso. Y lo más importante es que siempre acabas por sentirse culpable", añade en su perfil de Instagram.

Los tres errores que impiden adelgazar: Claves para una alimentación saludable

La pérdida de peso es un objetivo común, pero muchas personas cometen errores que dificultan este proceso. A continuación, analizamos tres errores fundamentales que pueden obstaculizar el camino hacia una alimentación equilibrada y efectiva para adelgazar.

1. Enfocarse en comer menos en lugar de comer mejor

Uno de los errores más frecuentes es la creencia de que para perder peso es necesario simplemente comer menos. Sin embargo, esta perspectiva puede ser contraproducente. En lugar de reducir la cantidad de alimentos, es fundamental aprender a comer mejor. Esto implica elegir opciones más saludables y nutritivas, lo que no solo ayuda a perder peso, sino que también mejora la calidad de la dieta. Aprender a combinar alimentos y aprovechar una variedad de opciones permite disfrutar de la comida mientras se logran los objetivos de pérdida de peso.

2. No adaptar la alimentación a las necesidades individuales

Otro error común es aplicar un enfoque único a la dieta. Cada persona tiene necesidades diferentes en función de su estilo de vida, preferencias y condiciones de salud. Por lo tanto, seguir un menú estándar sin considerar las necesidades individuales puede ser ineficaz. Es esencial personalizar la alimentación, ajustando las cantidades y tipos de alimentos para que se adapten a la persona. Esto no solo mejora la efectividad de la dieta, sino que también ayuda a mantener la motivación y a disfrutar del proceso.

3. Ignorar la importancia de la sensación de saciedad

Finalmente, muchas personas tienden a obsesionarse con las porciones, en lugar de escuchar las señales de su cuerpo. Es fundamental aprender a reconocer la sensación de saciedad, que indica que se ha comido lo suficiente. No se trata de comer muy poco o demasiado, sino de encontrar un equilibrio que permita sentirse satisfecho. Al moderar las cantidades y disfrutar de cada comida, se puede evitar el hambre constante que lleva a comer en exceso.

En el momento que aprendes a comer de verdad, te das cuenta de que las dietas son justamente lo contrario a aprender a comer y así perderás peso para siempre Tienes cientos de opciones de alimentos y miles de combinaciones diferentes saludables que te permiten disfrutar de la comida a la vez que consigues tus objetivos. Que consigas perder peso con un menú determinado no quiere decir que sea lo que tú necesitas para perder peso a largo plazo, cada persona necesita una cosa, por eso es importante analizar tu caso en detalle.

El experto añade que existen miles de ejemplos diferentes que ayudan a perder peso, porque "no existe la dieta perfecta. Lo importante es adecuar la alimentación a ti y a tu estilo de vida, no al revés.

Cómo cocinar

Cocina como prefieras, sartén, horno, olla, freidora de aire..., los ingredientes en uno o dos platos..., como quieras.

Verduras

Puedes elegir las verduras que prefieras, las que más te gusten y combinarlas de la manera que prefieras.

Fruta

Verás que hay muchos desayunos con fruta, si quieres no comértela en ese momento, pásala a otra hora del día.

Revisa las cantidades

Intenta quedarte con una sensación de saciedad, no es comer poco ni mucho, si no con la sensación de estar bien. Modera (no elimines) el aceite que utilizas para cocinar.

Cafés, tés y azúcar

Puedes tomar café o infusiones siempre que quieras, mejor sin azúcar. Lo mejor sacarina o nada.

Meriendas/almuerzos:

Si vas a merendar/almorzar algunas opciones podría ser, queso fresco 0% con fruta, yogur desnatado con frutos secos o un poquito de pan con pavo, queso, atún o jamón serrano

Ejemplo de menú semanal

Día 1 Desayuno: Tostada de huevo y queso + fruta Comida: Arroz con verduras + pollo Cena: Solomillo + verduras y pan

Día 2 Desayuno: Tostada pavo y aceite + fruta Comida: Lubina con verduras y patatas Cenna: Huevos + pimientos y cebolla + pan

Día 3 Desayuno: Fruta + yogur + 1 onza chocolate Comida: Garbanzos con verduras Cena: Salmón con patatas + ensalada

Día 4 Desayuno: Fruta + tostada + lomo embuchado Comida: Pasta con tomate y atún Cena: Pavo+ fajita + verduras

Día 5 Desayuno: Tostada atún + aguacate + fruta Comida: Lomo al ajillo + verdura + patata Cena: Salteado verduras + huevos + pan

Día 6 Desayuno: Fruta + yogur + frutos secos Comida: Lentejas + patata + verdura Cena: Brochetas + pan + verduras

Día 7 Desayuno: Fruta + tostada + huevo revuelto Comida: Pollo asado + verduras + patatas Cena: Sepia + ensalada + pan

Postres

Puedes tomar todos los días fruta de postre o algún yogur desnatado 0% azúcar sabor libre