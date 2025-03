Los biólogos critican la especialidad de Genética

Fue a finales del pasado 2024 cuando la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad daba el visto bueno a la creación de las especialidades sanitarias de Genética Médica y Clínica de Laboratorio, una medida que propiciaba que España dejara de ser el único país europeo sin esta regulación.

Sin embargo, hay un colectivo que considera que esta medida supone un agravio: los biólogos especialistas (los que han pasado el examen BIR) que, en un manifiesto, entienden que su creación supone una «usurpación de puestos de trabajo» por parte de «biólogos no especialistas».

En él señalan que, actualmente, existen profesionales sin formación especializada reglada que actualmente trabajan en laboratorios de genética y reproducción asistida, en su mayoría biólogos no especialistas. Pero, alegan, no es aceptable que estos profesionales puedan acceder por la vía de excepcionalidad a un título de especialista sanitario sin haber completado ningún período formativo reglado: «Recordamos que, en la ordenación de profesiones sanitarias, Biología no figura entre las profesiones consideradas sanitarias: para poder ser considerados profesionales sanitarios, los biólogos debemos completar nuestra formación con una especialización vía BIR. De esta forma, biólogos no especialistas no deberían ser considerados profesionales sanitarios y, de ningún modo, pueden recibir un título directo de especialista al carecer de las competencias adecuadas que otorga el cumplimiento de una residencia sanitaria», continúan.

«La capacitación en Genética de laboratorio y embriología clínica ya se encuentra reglada dentro de las competencias de la especialidad de Laboratorio Clínico y que ya lo estaba en las especialidades de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. No vemos ninguna justificación para que en sistemas sanitarios públicos se contrate a profesionales no especialistas (no sanitarios) para ocupar puestos que están dentro de nuestras competencias. De igual modo, no vemos ninguna justificación para que a profesionales no sanitarios se les otorgue por vía de excepcionalidad un título de especialista sanitario. Ni siquiera está justificada la creación de esta especialidad (Genética de laboratorio) ya que actualmente se encuentra cubierta por los especialistas de Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos», prosigue el texto.

La Asociación Española de Genética Humana (AEGH), por su parte, entiende que «el hecho que existan competencias profesionales relacionados con la Genética en el programa de otras especialidades no pone en cuestión las de Genética Médica o de Genética Clínica de Laboratorio ya que, como ejemplo, existen también competencias de Microbiología o Inmunología en la de Laboratorio Clínico, siendo éstas especialidades independientes reconocidas desde hace muchos años», señala Encarna Guillén, su presidenta.

No obstante, añade, «la Genética constituye un área de conocimiento muy extenso, con un grado de avance exponencial que requiere una formación sanitaria especializada a nivel médico y clínico de laboratorio de al menos cuatro años, dado su progresiva importancia en las decisiones clínicas diarias en relación con el diagnóstico, manejo y tratamiento de los pacientes y una herramienta crucial de prevención y predicción», concluye Guillén.