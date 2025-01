Un candidato a fármaco elimina el cáncer de mama en ratones con una sola dosis

Cada año se diagnostican más casos de cáncer de mama y aumenta el número de fallecimientos pero en menor proporción. La detección precoz y la mejora en los tratamientos están detrás del aumento de supervivencia de los pacientes con cáncer de mama.

Y el próximo tratamiento en investigación podría suponer un antes y un después para los pacientes, al mejorar notoriamente su calidad de vida. Y es que el tratamiento actual suele consistir en cirugía y terapia hormonal de seguimiento (en el caso de luminal A, y si es luminal B también quimioterapia), pero los efectos tardíos de estos tratamientos incluyen osteoporosis, disfunción sexual y coágulos sanguíneos.

Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Illinois ha publicado un estudio en "ACS Central Science", la revisa científica de la Sociedad Americana de Química en la anuncian que han logrado crear un tratamiento novedoso que elimina tumores de mama pequeños y reduce significativamente los tumores grandes en ratones y todo ello con una sola dosis y sin efectos secundarios problemáticos.

Aunque de momento el anuncio es solo en roedores, lo cierto es que ha despertado gran expectación, ya que la mayoría de los cánceres de mama son del tipo receptores de estrógeno positivos (ER+), "el 70-75% de los casos son ER+", explica a este suplemento Juan Miguel Cejalvo, investigador del Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, oncólogo del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de Valencia y miembro de la junta directiva de Solti, y el tratamiento suele implicar varios años, entre cinco y diez, de terapia hormonal.

Es decir, una sola dosis frente a los "cinco o diez años de tratamiento hormonal que están los pacientes con cáncer de mama luminal según tengan menos o más riesgo de recaer. A los pacientes con más riesgo de recidiva se les prolonga el tratamiento, siempre que lo toleren bien, hasta los 10 años porque los últimos estudios han demostrado que así obtienen un 2% más de beneficio", precisa Cejalvo.

En todo caso estos medicamentos se toleran mejor que la quimioterapia, pero tienen efectos secundarios que reducen la calidad de vida y pueden dejar a las personas en riesgo de recurrencia del cáncer y resistencia al tratamiento. Por lo tanto, existe la necesidad de medicamentos contra el cáncer que eliminen las células tumorales de forma selectiva y agresiva, al tiempo que limitan los efectos secundarios.

Una molécula mejorada

Para abordar este desafío, Paul Hergenrother, de la Universidad de Illinois, y sus colegas desarrollaron previamente una pequeña molécula llamada ErSO. Este compuesto mata las células de cáncer de mama ER+, pero produce efectos secundarios indeseables.

En 2022, los investigadores sintetizaron una serie de pequeñas moléculas similares al ErSO. Ese estudio previo demostró que estos derivados tienen mayor potencia, mayor selectividad para las células cancerosas ER+ y mejores propiedades farmacológicas que el compuesto original.

Ahora, en el último estudio, los investigadores evaluaron más a fondo un derivado, ErSO-TFPy, y descubrieron que mató eficazmente múltiples líneas de células de cáncer de mama humanas ER+ cultivadas y que fue bien tolerado, sin efectos nocivos evidentes, por múltiples especies (ratones, ratas y beagles).

Además, se redujeron los tumores mamarios humanos trasplantados de diversos orígenes genéticos en ratones.

En un experimento de dosificación, los investigadores observaron que una dosis única de ErSO-TFPy en ratones indujo una regresión completa o casi completa de tumores pequeños o grandes, respectivamente, que habían crecido en los animales.

De hecho, los autores destacan que este efecto, el de la eliminación del tumor, es sólido y se observa la erradicación de tumores incluso muy grandes (500 a 1500 mm cúbicos).

Estas regresiones tumorales son una consecuencia de la rápida inducción de la muerte celular necrótica en el tumor y los investigadores aseguran en el estudio que "son independientes de las células inmunitarias".

Otros medicamentos requieren una dosificación a largo plazo, pero los investigadores sugieren que una dosis única de ErSO-TFPy y, por lo tanto, una circulación mínima en el cuerpo podría ayudar a reducir el riesgo de efectos secundarios y efectos tardíos.

Reconocen la necesidad de más pruebas para confirmar la seguridad y eficacia del medicamento, pero sugieren que si estos resultados se trasladan a pacientes humanos, ErSO-TFPy podría ser transformador para el tratamiento del cáncer de mama ER+.

"Este estudio tiene datos muy prometedores de un fármaco preclínico en ratones. Es muy eficaz, tienen mucha actividad -anticancerígena- y es bien tolerado", destaca Cejalvo, quien en todo caso recuerda que "no deja de ser un estudio preclínico que necesita nuevos ensayos".

Es decir, tras pasar la fase preclínica, "requiere realizar toda la fase clínica (la I, II y III) para que el candidato a fármaco llegue a los pacientes: entre 7 y 10 años y si fuese todo perfecto", precisa. Y luego sería aprobado por la FDA, por la EMA y finalmente por parte de Aemps buscar el precio reembolso, por lo que supondrían 1,5 o 2 años más de demora y eso según el impacto que tuviese, ya que se puede acelerar o empezar a dar como uso compasivo", recuerda.

Preguntado sobre si en el futuro, el tratamiento pasará por un fármaco de una sola dosis, Cejalvo afirma que "imposible no es. Pero será difícil. En los ensayos que hacemos vemos cambios importantes a los 21 días, por lo que quizá el tratamiento futuro no será una dosis, pero sí se reducirán los años de tratamiento. Eso lo veo muy posible al ver cambios en el tumor y ver como en este estudio" que este candidato a fármaco que se trata de moléculas pequeñas, no de inmunoterapia ni quimioterapia, que val al estrógeno "es muy activo biológicamente".

“Es muy raro que un compuesto reduzca el tamaño de los tumores en modelos de cáncer de mama en ratones, y mucho menos que los erradique por completo con una sola dosis, por lo que estamos ansiosos con que ErSO-TFPy avance en el tratamiento del cáncer de mama”, afirma Hergenrother.

Y así es. "Se han producido previamente respuestas (de remisión tumoral) completas en animales, pero con tratamientos más prolongados. Con una efectividad tan rápida con una sola dosis, no, y, además, bien tolerado", destaca Cejalvo.