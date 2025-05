Carmen González Enguita: «No hemos sabido llegar a la población para decirle de qué nos ocupamos»

Es jefa del Servicio de Urología de la Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, y acaba de aparecer en la lista de los 100 médicos españoles más prestigiosos de la revista «Forbes». Por si esto fuera poco, es además todo un referente en la especialidad, en la que abrió camino al convertirse en una de las primeras mujeres en la misma. Ahora quiere ser también la primera mujer en presidir la Asociación Española de Urología (AEU), a cuyas elecciones –que por primera vez en sus 130 años de historia, serán por vía telemática, presumiblemente del 9 al 13 junio– se presenta como candidata.

¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?

Fundamentalmente, mi entusiasmo, mi pasión por la profesión y un sentido profundo de compromiso con nuestra especialidad y con todos los urólogos que formamos la asociación. Quizá mi trayectoria profesional me ha permitido conocer fortalezas y retos a los que teníamos que enfrentarnos y ha hecho que, además, tenga un afecto especial por la por la AEU. Y ese afán de servir, de escuchar y de liderar un proyecto compartido donde cada socio se sienta activo en el futuro de la asociación.

¿Cuáles son los pilares de su programa?

Mi proyecto «Horizonte AEU 25-29», como lo he denominado –y que se puede ver en la página web www.gonzalezenguita.es–, está basado en cuatro pilares: voy a trabajar por la Urología, voy a trabajar por los urólogos y las urólogas, voy a trabajar por el paciente urológico y voy a trabajar por la propia asociación y por la sociedad en su repercusión y en su impacto social y científico.

¿Cómo valora la gestión realizada hasta ahora en la AEU?

Cada etapa en la vida, las empresas, los equipos y las sociedades científicas tienen sus desafíos y oportunidades para mejorar y para aportar. Creo que la actual junta directiva ha trabajado muy bien, con un espíritu abierto y colaborativo estos cuatro años, y ha tenido un compromiso constante con el desarrollo científico, la formación continuada y la representación institucional de la Urología en España, eso es indudable. Lo he vivido de cerca porque he tenido la confianza de la presidencia actual de darme la responsabilidad del Área del Paciente de la asociación.

¿Va a ser entonces su candidatura continuista?

Valorando estos logros que ya ha conseguido la actual junta directiva, lo que pretendo es aportar mi entusiasmo y mi energía en una visión renovada. Creo que es el momento de explorar, en este nuevo mundo que nos está tocando vivir, todas las oportunidades de adaptarnos a este entorno sanitario tan exigente. Quiero fundamentalmente reforzar la participación activa de todos los socios y crear una asociación que sea más cercana, más visible, que sea innovadora, orientada al futuro. En definitiva, que se adapte a esta nueva era que estamos viviendo. Habrá cosas que continuaré, porque como les digo a mis residentes, hay que coger lo mejor de cada casa, y en aquello que tengamos que adaptar a las nuevas situaciones lo haremos.

¿Y qué cree que habría que cambiar o mejorar?

Cuando uno escucha a los socios, que es lo que yo he ido haciendo estos meses atrás, muchos no se identifican con la Asociación Española de Urología. Yo quiero crear esos afectos, que se acerquen a ella y que la vean como una entidad que les va a ayudar, que les va a aportar, que va a poder compartir experiencias, conocimientos científicos, técnica quirúrgica, formación. Es decir, quiero que sea más visible, más cercana. Que la asociación cuente con todos los socios y, sobre todo, que aporte. Porque hoy, especialmente los más jóvenes, lo que se preguntan es ¿qué me va a dar a mí la asociación? Pues que vean que es cercana, que se va a permitir que participen más, que tengan más comunicación y sea más transparente, que favorezca el desarrollo científico, la internalización. Todo eso que el urólogo está esperando de una asociación.

La Medicina es una profesión muy feminizada, pero la Urología, por contra, está muy masculinizada. ¿Ha sentido que lo tenía más difícil por el hecho de ser una mujer en este ámbito?

En general, todas en cualquier disciplina, porque así lo veo y lo siento, creo que lo tenemos mucho más difícil que ellos simplemente por el hecho de ser mujer. No quiero ser pesimista, porque yo he tenido siempre buena disposición en los equipos en los que he estado, pero es cierto que la Urología ha estado (ya no tanto, ahora somos muchas mujeres que trabajamos en esta especialidad), tradicionalmente más masculinizada y que me ha podido resultar más difícil. Me he tenido que abrir camino, especialmente los primeros años, cuando la representación femenina era mucho menor. Pero nunca he querido que esto me limitara ni me definiera. Todo lo contrario. He trabajado con rigor, con compromiso, con mucha pasión y he encontrado muchos colegas que han sido aliados en este camino.

Pero cuando empezó sería una rara avis en la especialidad...

Lo era, lo era. Se me miraba con este sentido de ser única, de ser escasa y, cómo decirlo... de «qué es lo que tendrá en la cabeza esta mujer para haber elegido esto». Pero insisto, nunca me limitó, todo lo contrario. Para mí incluso fue atractivo, me pareció que tenía muchas más oportunidades en el sentido de estar sola y de diferenciarme simplemente por ser mujer, con todos nuestros valores y estilos diferentes. Siempre he visto oportunidades más que barreras y dificultades. A lo largo de los años se fueron incorporando más mujeres y me ha encantado ser una referente. Lo digo con pudor, pero creo que ser referente para otras me llena de orgullo y el haber podido hacer que la Urología sea cada vez más diversa y más inclusiva ha hecho que el talento esté por encima del género. Mi experiencia me ha hecho que sea más fuerte y más consciente de la importancia de ir abriendo puertas, que las he abierto a todas las que vienen detrás.

Mucha gente cree que la Urología es una especialidad que se ocupa solo de los hombres...

Falta cultura por parte de la población y la responsabilidad es nuestra, de los urólogos, que a lo largo de tantos y tantos años –la especialidad tiene más de 130 años, nace a finales de 1890, y la AEU lo hace en 1911, es una institución centenaria–, quizás no hemos llegado a la población con fuerza para decirle quiénes somos los urólogos y de qué nos ocupamos. Y esto nace desde la Universidad. Tenemos que enseñar qué es la Urología, para que cuando salga el médico general sepa exactamente a quién derivar cada paciente y esto hacerlo visible en la sociedad. No hemos sabido llegar como sí llega el oftalmólogo, el cardiólogo o el ginecólogo. Por eso voy a trabajar mucho estos próximos cuatro años, si llego a la presidencia, la comunicación, la apertura de la AEU para que nos conozcan y se sepa nuestro compromiso asistencial que es altísimo.

Pero el porcentaje de pacientes hombres es mucho más alto que el de mujeres, ¿no?

Yo digo siempre que todos y todas vamos a tener, si no lo hemos tenido ya, un problema urológico en nuestra vida. Es decir, que todos hemos tenido una infección urinaria, una incontinencia, un cólico de riñón, Dios no lo quiera, un tumor urológico... Y esto afecta a hombres y a mujeres porque los riñones, la vejiga y el aparato urinario son similares en ambos sexos. Lo que nos diferencia son los órganos masculinos, que son la próstata, y evidentemente los genitales masculinos, de los que nos ocupamos los urólogos. Pero todo lo demás, el aparato urinario es igual. Y las enfermedades que acontecen en el aparato urinario son iguales para hombres y mujeres. Si en las consultas se ven más hombres es porque son el 50% de la población y todos los hombres tienen próstata, y de eso nos ocupamos nosotros, pero el resto de los problemas los tenemos hombres y mujeres. Y cada vez hay más y más mujeres en las consultas, porque nos ocupamos, como digo, de las enfermedades comunes de hombres y mujeres en el aparato urinario: de la patología de suelo pélvico, de las incontinencias, de la infección urinaria, de los prolapsos, de las disfunciones de la vejiga, del dolor que ocurre en esa zona... el urólogo está intensamente trabajando en ese campo y todo ello acontece en mujeres.

«Creo que habrá un cribado de cáncer de próstata muy pronto, puede que en un año y medio o dos»

Un alto porcentaje de su trabajo se dedica al cáncer de próstata. ¿Llegará un día en el que haya un cribado para el mismo, más allá de la prueba del PSA?

Seguro. Estoy convencida y de que, además, no de una manera lejana. Creo que habrá un cribado, no sé si más allá del PSA porque es el indicador, pero no solo. Ahora se está trabajando en otra serie de biomarcadores específicos que llamamos de biopsia líquida en orina y en sangre, es decir, en otras metodologías. Se está trabajando en hacer que los nuevos métodos sean no invasivo, indoloros y económicos, además de, personalizados, es decir, que sea preciso con cada con cada individuo. Y ahí tenemos que trabajar. El futuro del cribado del cáncer de próstata tiene que orientarse hacia métodos que estén más personalizados, que sean más precisos y menos invasivos. Y ahora mismo la biopsia líquida va en ese camino, sobre todo con herramientas como en la IA incluso con metodologías como de la resonancia magnética. Ya hay programas que están en marcha a nivel europeo, (en España hay dos sitios donde se está realizando esta primera experiencia), démosles un poquito de tiempo. Pero no tardará, y en un año y pico, dos años tendremos los resultados de cómo abordar esta situación.

¿Es verdad que existe cierto «pique» con los oncólogos respecto a las competencias de unos y otros?

Esto es así, lo que pasa es que más que trabajar por las competencias de cada especialidad, que hay que hacerlo porque eso nos dignifica y posiciona cada especialidad, tenemos que pensar en el paciente. Y el paciente muchas veces va a necesitar de esa adición, esa mirada de varias especialidades a la vez. Entonces, esa interdisciplinariedad es necesaria en ciertos momentos y situaciones de una enfermedad del paciente, la tenemos que hacer compatible, sin egos de ser uno más que el otro, sino cada uno posicionarnos con nuestros conocimientos y en nuestras competencias. Lo importante es siempre el paciente.