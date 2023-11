Una combinación de fármacos redujo el tamaño del cáncer de pulmón más agresivo en la mitad de los pacientes

El cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) es una enfermedad agresiva con malos resultados de supervivencia. Se asocia con el tabaquismo, supone el 15% de los tumores de pulmón- el 85% restante son los de células no pequeñas- y suele responder bien al tratamiento inicial. Sin embargo, la recaída generalmente ocurre en cuestión de meses. Las opciones de tratamiento de segunda línea son muy limitadas- las respuestas son de corta duración (4-5 meses)- y la tasa de supervivencia general rara vez supera los 8 meses- a los 3 años es del 6% cuando el tumor está en estadio diseminado-.

Además, los tratamientos de elección tienen una toxicidad muy elevada- la que se considera grave (III) y (IV) es de entre el 21%- 75% en las terapias que están actualmente disponibles-. Por ello, existe una gran necesidad de opciones de tratamientos efectivos para estos pacientes que, además, reduzcan los efectos secundarios.

"Este tipo de cáncer casi siempre está asociado al tabaquismo -también a la inhalación de contaminantes y tóxicos-y a menudo responde bien al tratamiento inicial. No obstante, está asociado con un crecimiento agresivo, que provoca que la mayoría de los pacientes no se curen, haya recidivas e incluso se desarrolle resistencia a la terapia original. Una vez que el tumor ha progresado, el pronóstico es muy pobre y las opciones terapéuticas son muy limitadas, no habiendo existido avances en el tratamiento en los últimos 20 años que hayan mejorado la supervivencia de los pacientes", señala Antonio Calles, oncólogo del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid.

La inmunoterapia- un tipo de tratamiento que funciona estimulando el sistema inmunitario para ayudar al cuerpo a encontrar y destruir las células cancerosas- ha supuesto un cambio de paradigma en el abordaje del cáncer, tanto en términos de supervivencia como de calidad de vida de los pacientes. En los tumores de pulmón, la mayor eficacia la han demostrado tratamientos combinados de inmunoterapia con quimioterapia estándar.

Es el caso del ensayo LUPER, cuyos resultados se presentaron en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología (ESMO, por sus siglas en ingles), celebrado en Madrid hace unas semanas. En él se evaluó la eficacia de la combinación de lurbinectedina (un fármaco de la biotecnológica Pharmamar, que promueve la muerte de las células tumorales y regula el ecosistema que rodea un tumor dentro del cuerpo) y pembrolizumab (un medicamento de inmunoterapia efectivo en el cáncer de pulmón de células no pequeñas) para suprimir el crecimiento de células de cáncer en pacientes con CPCP que han recaído después de la quimioterapia inicial estándar- con derivados del platino-.

"De los 28 pacientes con CPCP recidivante incluidos en el estudio – con una edad media de 65 años y un 46% mujeres- casi la mitad (46%) obtuvieron una reducción del tamaño tumoral durante cerca de un año y, en dos de los casos, el tumor desapareció por completo. La media de supervivencia global fue de once meses y la de supervivencia libre de progresión de más de cinco meses" explica Calles, quién dirigió el estudio y presentó los resultados en ESMO.