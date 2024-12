"Decir que la celiaquía es una moda, además de falso, es insultante"

El Congreso acaba de dar luz verde a una Proposición No de Ley (PNL) para mitigar el agravio sanitario que padecen los celíacos. ¿Cómo lo valora?

Como profesional y como persona con enfermedad celíaca considero que es un motivo de celebración. Me parece importante que se establezca un plazo de actuación razonable pero sin demora para todas las propuestas aprobadas y confío en la labor que están realizando las asociaciones para llevar el seguimiento correspondiente. Me interesa especialmente la actualización del protocolo de diagnóstico, ya que mejoraría las tasas de detección y, con ello, la calidad de vida de quienes no saben que tienen la enfermedad.

Según recoge, garantizará la disponibilidad de menús celiacos en centros de salud, educativos, sociosanitarios y residencias, pero no incluye los alimentos sin gluten en la cartera de servicios ni baja el IVA del pan. ¿Qué más echa de menos?

Considero que debe incluir indudablemente la figura de los profesionales de la dietética y la nutrición especializados en enfermedad celíaca para la educación nutricional y la correcta adherencia a la dieta sin gluten. Además de mejorar su calidad de vida y prevenir complicaciones por la falta de adherencia, el seguimiento especializado y multidisciplinar resultaría en un ahorro económico para el SNS, ya que un paciente sano no requiere pruebas complementarias invasivas y muy costosas. Además, en la actualidad no contamos con estos profesionales de manera amplia en nuestro sistema.

¿Cree que la moda de comer sin gluten ha trivializado la celiaquía?

Sin duda alguna. De hecho, las personas con patologías relacionadas con ello no solo tenemos que oír que comer sin gluten está de moda, sino que nos llegan a decir que la celiaquía es una moda, lo cual además de falso es insultante. Nadie elige tener esta enfermedad, no cuidamos nuestra alimentación porque somos tiquismiquis y somos los primeros a los que les gustaría no tener que tomarse tantas molestias. Esto nos afecta especialmente en los entornos sociales, que a veces carecen de empatía, y en la restauración, que rara vez cuenta con formación adecuada para darnos de comer con seguridad. Este es otro punto que falta en la PNL: la Administración debería asumir la responsabilidad de formar también a los profesionales de la restauración y controlar estos establecimientos.

"Todo el mundo tiene derecho a comer sin gluten, pero que no lo hagan bajo la falsa promesa de pérdida de peso"

¿Qué les diría a quienes, sin ser celíacos, siguen una dieta sin gluten por moda?

Tienen todo el derecho del mundo a comer como quieran. Sin embargo, les recomendaría que no lo hagan bajo una falsa promesa de salud o de pérdida de peso. Además, hay que tener en cuenta que entre el 50% y el 70% de los celíacos sigue sin diagnosticar y que, por ahora, el diagnóstico cuando se ha retirado o reducido el gluten de la dieta, resulta muy complicado. Si cualquier persona reduce el gluten porque cree que le sienta mal o que así se hinchará menos, le recordaría estas cifras y que acuda a un médico de digestivo especializado en enfermedad celíaca antes de hacer cualquier cambio en su dieta.

¿Qué fue lo que más le costó en su dieta o su vida tras el diagnóstico y por qué?

Fue en 2010, cuando la oferta y la calidad de los productos y la restauración sin gluten era todavía más escasa que ahora. Era universitaria y el impacto en mi economía fue importante. Entre otras cosas, porque nadie me habló de que existían profesionales sanitarios que podían enseñarme a comer de una manera más económica y nutritiva ajustada a mis nuevas necesidades. Lo más difícil, incluso con el paso de los años, es la carga mental: todo singlutenista tiene momentos en los que le gustaría no tener este diagnóstico. Es algo normal, ya que debemos estar atentos a muchas cosas en torno a la comida y puede ser agotador, pero es importante que no se cronifique. Si así es, hay que pedir ayuda.

Además de en salud la celiaquía tiene implicaciones logísticas, económicas y sociales. ¿Qué consejos da a los novatos?

Les diría aprende a cocinar sin gluten y planifica. Hoy en día se puede comer muy rico, nutritivo y variado sin gluten.