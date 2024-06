Esta es la planta milagrosa que estimula la producción de colágeno y evita dolores

El colágeno es nada más y nada menos que la proteína más abundante en nuestro cuerpo. La necesitamos para múltiples cosas, no solo para vernos más jóvenes, contrario a lo que todo el mundo piensa. De hecho, su principal función es crear y mantener las estructuras de los tejidos que forman nuestro organismo, tan sencillo como generar las fibras resistentes, fuertes y flexibles que unen los tejidos conectivos, es decir, nuestros músculos y tendones.

Con el paso de los años, la mayoría de nuestros componentes celulares se desgastan y, alcanzados los 30 años, la producción de colágeno disminuye. De ahí la aparición de arrugas y la flacidez facial. Entre las virtudes del colágeno, se ha descubierto que se relaciona con el tratamiento de enfermedades articulares degenerativas, en particular con la artrosis y artritis.

Según los estudios, la inflamación y el dolor asociado a la falta de colágeno en las articulaciones es el resultado de la interacción compleja de distintos procesos patológicos. Por ejemplo, se altera la transmisión del dolor en los nervios y el procesamiento del dolor en el sistema nervioso central.

La planta que nos ayuda con el colágeno

Una vez comprendemos la utilidad del colágeno en nuestro organismo, también debemos entender la importancia de encontrar suplementos nutricionales que nos ayuden a potenciar la producción de colágeno y que combinen su versión hidrolizada con otros compuestos antiinflamatorios o antioxidantes como los flavonoides presentes en la cúrcuma, el aloe y el ginkgo biloba, entre otros extractos vegetales.

Sin embargo, la planta estrella es la espinaca. Aunque no hay estudios directos que relacionen el consumo de espinaca con el aumento de la producción de colágeno, sí existe evidencia científica que sugiere que los nutrientes presentes en esta planta tienen un efecto positivo en la síntesis de colágeno en el organismo, especialmente por la presencia de vitamina C.

Esta vitamina tan conocida ayuda a las enzimas implicadas en la producción de colágeno a funcionar correctamente porque actúa como cofactor para que estas enzimasestabilicen las moléculas de colágeno. Además, su función antioxidante protege a las células del daño oxidativo, mejorando la elasticidad y firmeza de la piel, reduciendo arrugas y acelerando la cicatrización de heridas.

Para asegurar una ingesta adecuada de vitamina C, es importante consumir alimentos ricos en este nutriente, como la espinaca, las frutas cítricas, fresas, kiwis, pimientos y verduras de hoja verde. En casos donde la dieta no sea suficiente, los suplementos de vitamina C pueden ser beneficiosos. Mantener niveles óptimos de vitamina C contribuye a una piel más saludable y juvenil, así como a la mejor función de los tejidos conectivos.

Dolores articulares: rodilla y cadera

El dolor de rodilla y cadera puede tener dos causas principales: trauma o infección, y degeneración articular como artritis y artrosis. Un traumatismo o golpe en la zona puede desencadenar molestias agudas que afectan significativamente el bienestar del paciente a lo largo del día.

La infección también puede ser una causa de dolor severo, requiriendo atención médica inmediata. Por otro lado, la degeneración de las articulaciones, común en condiciones como la artritis y la artrosis, puede causar dolor crónico y limitar la movilidad, empeorando con el tiempo si no se trata adecuadamente.

La espinaca es una verdura de hoja verde conocida por sus múltiples beneficios para la salud, especialmente para las personas que sufren de artritis. Además, contiene compuestos antiinflamatorios como la quercetina y el kaempferol, que pueden ayudar a disminuir la inflamación en las articulaciones afectadas por la artritis. Su alto contenido de vitamina E y C actúa como antioxidante, protegiendo las células del daño oxidativo que puede exacerbar la inflamación.