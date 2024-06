Un experto en Harvard desvela los tres hábitos que te pueden hacer "rejuvenecer una década independientemente de tu edad""

David Sinclair es uno de los expertos en envejecimiento más reconocidos. Lleva años estudiando los secretos y pautas para vivir más y mejor, así como las prácticas que debe hacer cada ser humano para mantenerse joven y vivir más de cien años. Una longevidad añorada por muchos y que solo necesitaría de tres hábitos, tal y como explica este profesor de Harvard, para poder rejuvenecer hasta una década sin importar la edad que tengas.

En una entrevista con la revista Fortune, Sinclar explicó las pautas que sigue a diario para mantenerse biológicamente joven. Según él, la edad biológica es "una representación mucho mejor de la salud que las velas de cumpleaños", puesto que estas no te dicen lo bien que has vivido y cuántos años te quedan".

El envejecimiento asimismo, es un proceso biológico e inevitable, aunque con algunas factores puede ralentizarse. El profesor de genética de la facultad de Medicina de Harvard, asimismo, reveló que esas pautas a seguir podrían "hacer rejuvenecer una década a cualquier persona, tenga la edad que tenga".

David Sinclair, profesor de Harvard: estos son los tres hábitos a seguir para retrasar el envejecimiento y rejuvenecer hasta diez años

Factores genéticos, estilo de vida, salud general y otros aspectos pueden influir en cómo una persona rejuvenece y experimenta los cambios relacionados con la edad. Un proceso altamente individual, y puede variar significativamente de una persona a otro. Algunos de los consejos que suelen dar los expertos van desde la ingesta abundante de agua y comidas como verduras o frutas hasta cuidar la higiene del sueño, hacer ejercicio regularmente y reducir el estrés.

El profesor Sinclair va más allá. Por ello, establece que una de las pautas a seguir es la de tomar resveratrol, un tipo de fenol natural y de fitoalexina que se produce en algunas plantas y funciona como antioxidante. Muchos de sus efectos ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre, ayudar al cuerpo a combatir enfermedades o reducción de la coagulación de la sangre, y este elemento se encuentra en varios alimentos como los cacahuetes, las moras, los arándonos o el vino tinto.

Otra de las pautas a seguir es la de no tomar azúcar. El profesor asegura que él evita este alimento, además de evitar el alcohol y los lácteos. Sinclair asegura que él no toma estos alimentos, "a no ser que esté celebrando algo, ocasionalmente como alguna patata frita".

Por otro lado, la otra pauta sería la de saltarse el desayuno y hacer un ayuno intermitente, aunque recuerda que es imprescindible consultar con un especialista antes de empezar a tomar esta decisión, ya que cada cuerpo es diferente, y que no lo recomienda en personas jóvenes por riesgo de desnutrición.