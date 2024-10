Un farmacéutico alerta del uso del plástico de la pizza como plato

La pizza es uno de los productos más queridos en España. Su sabor y su facilidad a la hora de cocinarla hacen que sea muy consumida por todo el mundo. Además, cualquier supermercado de hoy en día cuenta con multitud de pizzas, por lo que se trata de un producto muy accesible y barato.

Sin embargo, al ser una comida tan frecuente en nuestras neveras, cometemos una serie de errores que pueden resultar muy perjudiciales para nuestra salud. En este caso, uno de los más habituales es cocinar la pizza en el horno y después servirla en el propio plástico de la pizza, a modo de plato.

Una práctica muy peligrosa

Se trata de una costumbre que, muchas veces, tiene como objetivo no ensuciar un plato nuevo. Abrimos la pizza, la metemos a hornear y al sacarla la colocamos encima del envase de venta. Esta acción puede provocarnos problemas de salud muy peligrosos. Según el experto en alimentación Mario Sánchez, es un error grave ya que el envase de plástico no está preparado para soportar la temperatura de la pizza al salir del horno, por lo que es probable que el plástico se derrita.

Esto puede ser muy perjudicial puesto que el plástico derretido genera una serie de partículas que se mezclan con la pizza y que al ser ingeridas, pueden poner en peligro nuestra salud.. "No lo hagas en casa, convence a tus amigos de una vez, no lo hagáis ya, por favor, parad ya", asegura el experto en un vídeo que ha publicado en Tik Tok.

Reacciones de los usuarios

Tras publicar el vídeo, los usuarios no han tardado en reaccionar. Muchos planteaban en comentarios diversas opciones para evitar que el plástico se derrita. Una de ellas es colocar un trozo de papel de aluminio debajo de la pizza. El propio experto reconocía en comentarios que era una buena idea, pero seguía recomendando que la pizza tuviera el menor contacto posible con el envase.

Por otro lado, muchos usuarios han aprovechado para burlarse de la recomendación, asegurando que lo han hecho siempre y no han tenido ningún problema. "30 años haciéndolo y aquí seguimos" "lo llevo haciendo toda la vida y no me ha pasado nada" afirman.

La publicación ya cuenta con más de 64 mil me gustas y 30 mil compartidos.