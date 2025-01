Gadgets para la salud, un regalo en auge

Este año cada español se gastará durante estas fiestas una media de 227 euros en presentes, según una encuesta realizada por una web española especializada en regalos y experiencias. Tal y como sostiene el estudio, –hecho por el equipo de Aladinia.com entre sus usuarios–, los españoles regalaremos estas fechas una media de unos seis regalos.

Ocio y experiencias originales son las estrellas de este año (ya que para un 39% será en lo que más dinero se gasten), seguidos de cerca por clásicos de todas las navidades, como la ropa, el calzado o los complementos (30%), la tecnología (9%), los juguetes (8%), perfumes y cosméticos (7%) y por último los libros (6%).

Sin embargo, un nicho que cobra popularidad son los regalos relacionados con la salud. Porque el bienestar y el autocuidado están de moda. Pero, más allá de experiencias en balnearios y spás o de cremas y serums de todo tipo, los que están ganando terreno en los últimos años son aquellos a los que podríamos denominar como «gadgets saludables».

Además, regalar dispositivos para el cuidado personal resulta una buena opción para aquellos afortunados que ya tienen todo lo que necesitan. En este sentido, son muchas las opciones si se quiere sorprender e ir un paso más allá.

Y es que cada año se complica más el dar con un presente original y diferente en Navidad. De hecho, esta es una de las mayores preocupaciones de los españoles a la hora de regalar. Según la misma encuesta a la que hacíamos referencia al principio, casi seis de cada diez (56%) reconocen que no saben qué regalar ya que piensan que la otra persona tiene de todo.

Así que, para quienes apuestan por la originalidad y el bienestar hay productos distintivos para sorprender en esta noche de reyes. A punto de que lleguen sus Majestades de Oriente a nuestras casas, estas son algunas de las ideas sobre algunos dispositivos tecnológicos cuyos efecto buscan mejorar nuestra salud.

Desde el ya casi clásico reloj inteligente –que a sus muchas aplicaciones se le suma el del control de la hipertensión arterial–, a un aparato para tonificar los músculos; unos auriculares para dormir sin oír desagradables ruidos externos o hacerlo escuchando sonidos relajantes; un test de ADN; un videojuego para el TDAH; o una máquina para reducir el estrés oxidativo y mejorar la regeneración celular.

El éxito del presente no está garantizado, pero la originalidad seguro que sí.

Sleep A20 de Soundcore ARCHIVO LA RAZÓN

►Auriculares para dormir relajados

Sleep A20 de Soundcore de Anker

Para quienes tienen dificultades para conciliar el sueño, por causas externas, como el ruido exterior o los ronquidos de la pareja, este es su regalo. Por una parte, su diseño ergonómico los hace muy cómodos para quienes duermen de lado. Por otra, aunque su sistema de cancelación de ruido es de 4 puntos, permiten reproducir una amplia variedad de sonidos relajantes o ruido blanco para favorecer un ambiente propicio para el descanso con una duración de batería de hasta 14 horas en modo sueño y 80 adicionales en el estuche de carga. También cuentan con alarma personalizada, para despertarse sin molestar a otras personas e incluyen un sistema de monitoreo del sueño y seguimiento de la posición al dormir, que se gestionar mediante una app.

HUAWEI WATCH D2 ARCHIVO LA RAZÓN

►El reloj inteligente que mide la tensión arterial

WATCH D2 de Huawei

Muchas son las aplicaciones que hoy en día ofrecen ya los llamados relojes inteligentes, desde contar las pulsaciones o el número de pasos que damos al día hasta el consumo de calorías o el control del sueño. WATCH D2 introduce una innovación revolucionaria al ser el primer dispositivo de monitorización en tiempo real de la presión arterial (MAPA) desde la muñeca. Cuenta con la aprobación europea MDR y con el sistema TruSense. El dispositivo está equipado con un sensor de presión de alta precisión, una mini bomba y una bolsa de aire inflable para proporcionar mediciones precisas de las constantes vitales y la presión arterial que no se pierden ni un latido. Además, mide el análisis de ECG latido a latido, el oxígeno en sangre, la frecuencia cardiaca, el nivel de estrés y la temperatura de la piel, llevando la gestión integral de la salud a la muñeca.

Test ADN ARCHIVO LA RAZÓN

►Un test de ADN para conocer los orígenes

ADNtro

Puede sonar inusual, pero regalar un análisis genético es, sin duda, una idea original. La compañía española ADNtro ofrece, con una simple muestra de saliva enviada desde el hogar a un laboratorio, conocer todo lo que nuestro ADN dice sobre nosotros en áreas como la ancestría (nuestros orígenes), nutrición y deporte, rasgos de carácter, farmacogenética y predisposición a enfermedades. Basado en el análisis bioinformático del código genético, presenta los resultados mediante un informe muy visual, didáctico y riguroso que, mediante un plan de suscripción, actualiza mensualmente en base a las nuevas investigaciones y estudios en los que se basan las conclusiones.

Masajeador Hyperice ARCHIVO LA RAZÓN

►Un masajeador para tonificar los músculos

Hypervolt Go 2 de Hyperice

Esta pistola masajeadora, por su tamaño y anatomía, llega a todos los grupos musculares y es ideal para usarla después de las sesiones de entrenamiento tanto en las piernas como en los brazos, e incluso en la zona de la espalda. Desarrollada por la compañía Hyperice, para utilizarla de forma correcta, se recomienda realizar pases lentos sobre el músculo a tratar, o con movimientos circulares o estáticos ejerciendo presión sobre una zona concreta. Este dispositivo resulta ideal no únicamente para deportistas, sino también para aquellas personas que desarrollan trabajo de oficina o con ordenadores y que necesitan aliviar la tensión muscular acumulada en la zona del cuello y los hombros.

Sincrolab ARCHIVO LA RAZÓN

►Un videojuego para mejorar la impulsividad en TDAH

Sincrolab

Este dispositivo médico digital, que ha obtenido el certificado CE Clase IIa para el tratamiento digital del TDAH –siendo el primero en España que combina IA y videojuegos para la salud mental– ofrece una solución no farmacológica efectiva para el abordaje y la mejora del control de la impulsividad y la capacidad de concentración de este trastorno. Según un estudio pivotal publicado en «Journal of Medical Internet Research», el 73% de los pacientes con TDAH que recibieron tratamiento con él mostrando una reducción significativa en impulsividad y un fortalecimiento del control inhibitorio. Desarrollado por una empresa española, Sincrolab «Sea of Heroes: new world» está disponible bajo prescripción y supervisión profesional a través de farmacias, hospitales y clínicas desde el 1 de diciembre de 2024.

Pink Luminous ARCHIVO LA RAZÓN

►Una lámpara para la autoexploración mamaria

Luminous PRO

Este dispositivo médico de clase A desarrollado en Estados Unidos utiliza cinco focos de luz roja, de entre 620 y 800 nanómetros, que iluminan el tejido venoso subyacente de las mamas, permitiendo observar en la oscuridad posibles anomalías que podrían pasar desapercibidas durante una autoexploración convencional por palpación. Tiene como objetivo facilitar la identificación de posibles señales de alarma en una fase temprana, vital en el caso de esta enfermedad. Se presenta como una herramienta complementaria a los actuales protocolos de detección del cáncer de mama (eco y mamografía) y ofrece una nueva tecnología sin radiación para ayudar en su detección, siendo aplicable a mujeres de todas las edades y fases de la vida, incluido el embarazo.

BIOW ARCHIVO LA RAZÓN

►Para reducir el estrés oxidativo

Biow

Biow es el primer dispositivo de uso doméstico capaz de reducir el estrés oxidativo y de promover la reparación celular durante el sueño, lo que mejora la calidad de vida. La máquina, que se instala en una habitación, trabaja las 24 horas del día y convierte el espacio en el que se encuentra en una cámara bioenergética antioxidante. Su tecnología y distintos efectos sobre el organismo están avalados por diferentes grupos de investigación asociados a diversas universidades españolas como la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Así, actúa incrementando la producción de energía en forma de ATP y reduciendo el desgaste celular o estrés oxidativo a nivel mitocondrial.

Gafas de sol para daltónicos DREAMSTIME LA RAZÓN

►Gafas para personas daltónicas

Filtro salmón

Según una investigación llevada a cabo por la decana de la Facultad de Óptica y Optometría de Tarrasa de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la doctora Aurora Torrents, ocho de los diez hombres daltónicos participantes en un estudio muestral (cuatro deuteranómalos, dos deuteranopes, uno protánope, dos protanómalos y otro con daltonismo leve), afirmaron tener una mejor visión del color con un filtro de gafas de sol salmón. El estudio, presentado en una de las conferencias del Fórum de Gafas, Lentes y Monturas, organizado por la Asociación de Fabricantes de Óptica y la asociación de utilidad pública Visión y Vida, reveló que, en concreto, el filtro salmón ayudó a los participantes a generar mayores diferencias de color entre el rojo y el verde.