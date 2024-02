García maltrata a su región

La señora García, a la sazón ministra del ramo sanitario, se ve que aún no ha logrado superar su encono antiayusiano, y una vez instalada en el Ministerio gracias al dedo de Yolanda Díaz, insiste en practicar políticas que castigan a Madrid, en este caso en favor de otras comunidades. De modo que ni la Agencia para la Salud Pública estará en la capital de España, que es donde correspondería por lógica, ni se ha tenido en cuenta a hospitales madrileños tan punteros como el 12 de Octubre, el Puerta de Hierro, el Ramón y Cajal o la Fundación Jiménez Díaz, entre otros, a la hora de ubicar los futuros centros integrales de cáncer, habiendo encargado al Instituto Catalán de Oncología que haga una selección (pese a no tener competencias para ello) de los hospitales españoles más avanzados en la lucha contra esta enfermedad. No se ha tenido en cuenta, claro, que la red hospitalaria de la CAM atiende al 40% de los pacientes oncológicos de nuestro país y que los centros sanitarios antes citados son probablemente, junto con La Paz, los que mejores unidades de investigación, ensayo y asistencia tienen en la materia.

Todo esto parece que le da igual a la ministra de Más Madrid, cuyo partido debería llamarse desde ahora Menos Madrid y Más Cataluña, si es verdaderamente coherente con la política anti-región que con tanto sectarismo pone en práctica. Es verdad: a doña García lo que le mola es la amnistía y, en segundo lugar, o en el primero, atizarle a Ayuso aunque eso perjudique a los madrileños. En todo lo demás su gestión es pantanosa. A las mascarillas contra la gripe llegó tarde y su proyecto de Salud Digital es un atentado de corte soviético contra la protección de datos que cualquier ciudadano de este país deber tener derecho a proteger.