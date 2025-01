No cesan las especulaciones sobre una nueva crisis pandémica, ahora vinculada a la gripe aviar. Inofensiva para humanos, la influenza H5N1 no se transmite de persona a persona, no existen riesgos de seguridad alimentaria y son extraños los casos de contagios de trabajadores de granjas. EE UU lleva años almacenando vacunas de diferentes cepas del H5N1. La UE ha llamado la atención sobre la actual incidencia en Europa. La mayor afectación es en Francia, pero España también ha registrado valores preocupantes. La OMS ha informado de casos aislados de personas contagiadas en explotaciones agrícolas, pero sin ulterior contagio persona a persona.

Expertos en virología han hecho declaraciones sobre una hipotética afectación de este patógeno a humanos. El exdirector de los Centros para la Prevención de Enfermedades en USA, Robert Riedfield, dijo: «La verdadera pandemia aún no ha ocurrido, será de gripe aviar y será un grave problema». En abril de 2022, un foco patogénico arrasó parvadas de pollos y pavos en EE UU, provocando la muerte de millones de animales. Alexis Baden-Mayer, de la Asociación USA de Consumidores, declaró: «El H5N1 ha dado la vuelta al mundo durante décadas y sólo han existido 860 infecciones humanas. Si los trabajadores no contraen la enfermedad en granjas, no la vamos a contraer nosotros por comer huevos o carne». Aunque no sería descartable la prohibición del consumo de carne o huevos, llegado el caso.

En EE UU la gripe aviar no deja de mutar. Dicen los expertos que se acerca peligrosamente al ser humano. La capacidad de expansión del virus desde especies salvajes a las domésticas evidencia el riesgo de que la transmisión también se pueda producir en nuevas mutaciones. Biolaboratorios americanos han experimentado con ganancias de función entre virus de la gripe aviar y el H1N1 de la gripe porcina.